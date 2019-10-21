Наступного року у магазинах з’являться бюджетні смартфони з неймовірними «фішками»



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У нових телефонах буде сканер відбитків пальців, потрійна основна камера та чіп NFC, що дозволить проводити оплату покупок в магазинах

Купити мобільні пристрої можна буде приблизно за $ 200 (5000 гривень)

У першій половині 2020 року на полиці магазинів надійдуть «бюджетники» Xiaomi Redmi 9 і Redmi Note 9, що матимуть численні «фішки».

Про це повідомляє GSMinfo.

Зазначається, що купити мобільні пристрої можна буде приблизно за $ 200 (5000 гривень).

Уже зараз відомо, що у цих телефонах початкового рівня компанія-виробник збирається зробити ставку на таку ключову «фішку», як вбудований в дисплей сканер відбитків пальців. Такий для IPS-матриць був анонсований ще влітку 2019 року, а призначений він спеціально для бюджетних моделей. Таким чином, в новинках від Xiaomi гарантовано буде така особливість.

У моделі Redmi 9 користувачів чекає подвійна основна камера, тоді як в Redmi Note 9 вона виявиться потрійною. За рахунок цього телефони зможуть забезпечувати підтримку дворазового оптичного зуму і пропонувати деякі інші переваги під час фотографування. Серед інтерфейсів новинок користувачів чекає виключно USB Type-C, тому що ніякого 3,5 мм аудіовходу не буде. У зв’язку з цим підключати навушники потрібно буде з використанням бездротових технологій, або ж через перехідник. Ємність акумуляторної батареї мобільних пристроїв складе 5000 мАч, і вона буде підтримувати технологію швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 18 Вт, або ж більш сучасну.

Втім, і це ще не все, чим зможуть приємно порадувати новинки. Однією з найбільш приголомшливих особливостей виявиться чіп NFC, що дозволить проводити оплату покупок в магазинах і платити за проїзд в громадському транспорті, використовуючи платіжну систему Google Pay або будь-яку іншу.

Очікується, що дані телефони початкового рівня представлять вже на початку лютого 2020 року, після чого запустять у продаж спочатку в Китаї, а потім і в інших країнах світу. Прямо «з коробки» вони будуть працювати на Android 10.