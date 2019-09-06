Бар из старых матрасов: необычные фото



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dezeen.com

Архитектурная выставка Chart 2019 состоялась в столице Дании

В Копенгагене в рамках архитектурной выставки соорудили необычный бар. Он был сделан из старых матрасов IKEA. Задачей конкурса было построить любую архитектурную постройку из переработанных материалов.

Импровизированное заведение назвали Sultan, как и модель матрасов, из которого его сделали. Молодые датские дизайнеры и студенты, работавшие над этим проектом ставили своей целью показать идею «бездумного потребления».

С иронией они хотели показать проблемы экономической системы, которая пропагандирует покупку новых товаров вместо того, чтобы перерабатывать старые.

«Проект Sultan стал явным победителем не только потому, что он концептуально очень сильный, но и потому, что он изготовлен очень тщательно и точно», – заметил архитектор Дэвид Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), который был одним из судей конкурса.





Джерело: dezeen.com