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    Фото

    Бар из старых матрасов: необычные фото

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    Бар из старых матрасов: необычные фото
    dezeen.com

    Архитектурная выставка Chart 2019 состоялась в столице Дании

    В Копенгагене в рамках архитектурной выставки соорудили необычный бар. Он был сделан из старых матрасов IKEA. Задачей конкурса было построить любую архитектурную постройку из переработанных материалов.

    Импровизированное заведение назвали Sultan, как и модель матрасов, из которого его сделали. Молодые датские дизайнеры и студенты, работавшие над этим проектом ставили своей целью показать идею «бездумного потребления».

    С иронией они хотели показать проблемы экономической системы, которая пропагандирует покупку новых товаров вместо того, чтобы перерабатывать старые.

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    «Проект Sultan стал явным победителем не только потому, что он концептуально очень сильный, но и потому, что он изготовлен очень тщательно и точно», – заметил архитектор Дэвид Захле – партнер бюро Bjarke Ingels Group (BIG), который был одним из судей конкурса.


    Джерело: dezeen.com

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