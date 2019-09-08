  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Індія знайшла місячний апарат, який втратив зв'язок із Землею

    • Розсилка
    <p>Зв'язок з модулем &laquo;Вікрам&raquo; припинився вранці в суботу</p> - Індія знайшла місячний апарат, який втратив зв'язок із Землею

    Зв'язок з модулем «Вікрам» припинився вранці в суботу

    Апарат здійснив «жорстку посадку» на Місяць

    Індійський центр управління польотами втратив зв'язок з місячним модулем, що висадився на супутник Землі 7 вересня, однак у неділю вдалося встановити місцезнаходження посадочного модуля.

    Про це в Twitter повідомив глава Індійської організації космічних досліджень Кайласавадіву Сіван.

    «Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля «Вікрам» на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі», - написав Сіван.

    Згідно з виданням India Today, зв'язок з модулем «Вікрам» припинився вранці в суботу. Мабуть, апарат здійснив «жорстку посадку» на Місяць у рамках місії «Чандраян-2».

    «Чандраян-2» стартувала 22 липня 2019 року з метою дослідження ґрунту Місяця в районі Південного полюса

    Нагадаємо, США здійснили успішні випробувальні запуски чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 зі стратегічного атомного підводного човна USS Nebraska.

    Читайте також
    Індія технології космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ