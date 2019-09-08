Індія знайшла місячний апарат, який втратив зв'язок із Землею



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Зв'язок з модулем «Вікрам» припинився вранці в суботу

Апарат здійснив «жорстку посадку» на Місяць

Індійський центр управління польотами втратив зв'язок з місячним модулем, що висадився на супутник Землі 7 вересня, однак у неділю вдалося встановити місцезнаходження посадочного модуля.

Про це в Twitter повідомив глава Індійської організації космічних досліджень Кайласавадіву Сіван.

«Ми встановили місцезнаходження посадочного модуля «Вікрам» на поверхні Місяця, і орбітальний модуль зробив його тепловий знімок. Але зв'язку з ним немає досі», - написав Сіван.

Згідно з виданням India Today, зв'язок з модулем «Вікрам» припинився вранці в суботу. Мабуть, апарат здійснив «жорстку посадку» на Місяць у рамках місії «Чандраян-2».

«Чандраян-2» стартувала 22 липня 2019 року з метою дослідження ґрунту Місяця в районі Південного полюса

Нагадаємо, США здійснили успішні випробувальні запуски чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 зі стратегічного атомного підводного човна USS Nebraska.