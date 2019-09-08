Індійський космічний корабель не зміг сісти на Місяць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ndtv.com

Зв’язок з космічним апаратом був втрачений за лічені секунди

Невдачею завершилася спроба індійської автоматичної міжпланетної станції «Чандраян-2» примісячитися в районі південного полюса супутника Землі.

Спусковий модуль «Чандраяна-2» зближувався з Місяцем в штатному режимі. Збій стався 7 вересня 2019 року приблизно в 2,1 км від поверхні супутника, повідомляє ВВС.

Зв’язок з космічним апаратом був втрачений за лічені секунди до торкання поверхні Місяця.

Індія могла стати четвертою країною, чий апарат здійснив м’яку посадку на Місяць, і першою, кому вдалося б це зробити в районі її незвіданого південного полюса.

«Чандраян-2» вийшов на орбіту Місяця 20 серпня. Учора вранці за індійським часом посадковий модуль «Вікрам» повинен був здійснити контрольований спуск на поверхню Місяця.

Нагадаємо, США здійснили успішні випробувальні запуски чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 зі стратегічного атомного підводного човна USS Nebraska.