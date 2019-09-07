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    У світі

    США випробували чотири балістичні ракети Trident II

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    Міжконтинентальна балістична ракета Trident II D5 - США випробували чотири балістичні ракети Trident II
    Міжконтинентальна балістична ракета Trident II D5

    Випробування ракет не проводилися у відповідь на будь-які події, які відбуваються у світі – ВМС США

    США здійснили успішні випробувальні запуски чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 зі стратегічного атомного підводного човна USS Nebraska.

    Про це повідомили у ВМС США.

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    «Цього тижня американські ВМС здійснили чотири заплановані випробувальні пуски ракет »Тридент II» (D5) з підводного човна USS Nebraska (SSBN-739), на узбережжі Південної Каліфорнії», – йдеться у повідомленні.

    Перші два запуски відбулися 4 вересня, а останні два – 6 вересня. Усі тести відбувалися до сходу сонця.

    У американському відомстві підкреслили, що «випробування ракет не проводилися у відповідь на будь-які події, які відбуваються у світі».

    Нагадаємо, новий стратегічний бомбардувальник ВПС США B-21 Raider наділять здатністю нести ракети класу «повітря – повітря», що дозволить йому збивати винищувачі.

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