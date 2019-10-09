Instagram відмовився від вкладки «Підписки», яка показувала активність інших користувачів



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Остаточно вкладка зникне до кінця цього тижня

Соцмережа Instagram відмовилася від вкладки «Підписки» (Following), завдяки якій користувачі могли відстежуючи лайки, коментарі та підписки інших людей. Ця вкладка існувала з 2011 року.

Як повідомляє TechCrunch, про зміни Instagram оголосив 7 жовтня, але остаточно вкладка зникне до кінця цього тижня.

В Instagram кажуть, що вирішили відмовитися від такої функції через їх низьку популярність.

Чимало людей навіть не знали про існування «Підписок» і не здогадувалися, що кожне залишене ними «сердечко» і підписка доступні будь-кому для перегляду.

Як повідомлялося, Instagram обмежить підліткам перегляд постів про дієти та пластичні операції.

Нагадаємо, Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями.