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    Технології

    Instagram відмовився від вкладки «Підписки», яка показувала активність інших користувачів

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    Instagram відмовився від вкладки «Підписки», яка показувала активність інших користувачів

    Остаточно вкладка зникне до кінця цього тижня

    Соцмережа Instagram відмовилася від вкладки «Підписки» (Following), завдяки якій користувачі могли відстежуючи лайки, коментарі та підписки інших людей. Ця вкладка існувала з 2011 року.

    Як повідомляє TechCrunch, про зміни Instagram оголосив 7 жовтня, але остаточно вкладка зникне до кінця цього тижня.

    В Instagram кажуть, що вирішили відмовитися від такої функції через їх низьку популярність.

    Чимало людей навіть не знали про існування «Підписок» і не здогадувалися, що кожне залишене ними «сердечко» і підписка доступні будь-кому для перегляду.

    Як повідомлялося, Instagram обмежить підліткам перегляд постів про дієти та пластичні операції.

    Нагадаємо, Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями.

    соціальні мережі Instagram
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