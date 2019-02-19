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    Технології

    Ізраїль планує стати четвертою державою світу, яка висадить на Місяць зонд

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    <p>Наразі на поверхні супутника Землі побували зонди США, Росії та Китаю</p> - Ізраїль планує стати четвертою державою світу, яка висадить на Місяць зонд

    Наразі на поверхні супутника Землі побували зонди США, Росії та Китаю

    Цього тижня ракета Falcon-9 має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet, який повинен сісти на поверхню Місяця

    Ізраїль прагне стати четвертою державою світу в справі підкорення Місяця - після США, Росії та Китаю - та висадити на поверхні супутника Землі свій космічний апарат.

    Відповідні плани оприлюднила в понеділок, 18 лютого, ізраїльська організація SpacelL, пише DW.

    Цього тижня в ніч на 22 лютого ракета Falcon-9 приватної американської компанії SpaceX має стартувати з космодрому на мисі Канаверал. На борту ракети перебуватиме ізраїльський космічний зонд Beresheet.

    «Цей космічний апарат, що завбільшки з пральну машину, повинен сісти на поверхню природного супутника Землі значно пізніше - 11 квітня цього року», - зазначається в повідомленні прес-служби SpacelL.

    Зонд матиме на борту серед іншого й капсулу з посланням, що міститиме багато інформації. Зокрема, в капсулі буде й Старий Заповіт єврейською мовою, записаний на носій, завбільшки з монету.

    Хоч відстань між Землею і Місяцем становить близько 384 тисяч кілометрів, ізраїльський космічний апарат подолає до 6,5 мільйона кілометрів, бо йому для досягнення небесного світила доведеться зробити чимало витків навколо Землі, зауважили в SpacelL.

    Beresheet - єврейська назва першої книги Біблії Буття. Цей проект зародився ще 2011 року як частина конкурсу Google Lunar X-Prize, але згодом у Ізраїлі його оголосили національним проектом.

    Ізраїльські вчені сподіваються отримати завдяки цій місії корисний досвід для майбутніх комерційних посадок на Місяці.

    Нагадаємо, у мережі з'явився повний відеозапис посадки космічного апарату «Чан'е-4» на зворотному боці Місяця.

    До слова, росток бавовни, який став першою рослиною, що виросла на Місяці, загинув. Він проіснував дев’ять днів після початку китайської експедиції.

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