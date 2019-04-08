Ізраїльський зонд Beresheet зробив перший маневр на орбіті Місяця



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Місяць Фото: SpaceIL

Посадка апарату Beresheet на Місяць запланована на 11 квітня

Ізраїльський космічний апарат Beresheet здійснив перший успішний маневр на еліптичній орбіті Місяця.

Як повідомляє компанія SpaceIL, яка побудувала апарат, зонд зробив нові фото з орбіти.

«Двигун Beresheet працював 271 секунду і спалив 55 кг палива, знижуючись при цьому з 10 400 км до 750 км від Місяця», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що всі прилади працювали нормально і одночасно.

Посадка Beresheet на Місяць запланована на 11 квітня.

Нагадаємо, у березні перший ізраїльський космічний апарат Beresheet, призначений для дослідження Місяця, надіслав перші знімки Землі, зроблені за допомогою бортової камери.

Наприкінці лютого ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела в космос перший ізраїльський космічний апарат з місяцеходом Beresheet.

Назва місяцеходу (Beresheet) в перекладі з івриту означає «початок», це перші слова Книги Буття.