Китайські поліцейські почали ловити злочинців за допомогою розумних окулярів

Система для пошуку правопорушників складається зі спеціальних окулярів і планшета

Китайські поліцейські затримали вже понад 30 правопорушників завдяки розумним окулярам, які спрощують розпізнавання осіб. Пристрій працює в зв'язці з планшетом, який обробляє дані, що надходять, розповідає Quartz. Сучасні бази даних містять інформацію про тисячі злочинців, багато з яких можуть досить вільно пересуватися по країні. Однак їх розшук



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Китайська поліцейська

Система для пошуку правопорушників складається зі спеціальних окулярів і планшета

Китайські поліцейські затримали вже понад 30 правопорушників завдяки розумним окулярам, які спрощують розпізнавання осіб. Пристрій працює в зв'язці з планшетом, який обробляє дані, що надходять, розповідає Quartz.

Сучасні бази даних містять інформацію про тисячі злочинців, багато з яких можуть досить вільно пересуватися по країні. Однак їх розшук утруднений тим, що співробітники поліції не в змозі запам'ятати особи всіх підозрюваних. Щоб полегшити роботу службовців, створюються автоматичні системи пошуку на базі систем розпізнавання осіб. Використовуючи доступ до камер спостереження, вони швидко аналізують зображення і сповіщають поліцейських в разі виявлення злочинця.

Нова система для пошуку правопорушників складається зі спеціальних окулярів і планшета, який містить автономну базу даних. Окуляри синхронізуються з планшетом і передають йому зображення, які після обробляються алгоритмом штучного інтелекту. За словами представників пекінської компанії LLVision, яка розробила пристрій, системі потрібно всього 0,1 секунди для того, щоб знайти людину в базі даних, що складається з 10 тисяч фотографій. У той же час невідомо, наскільки точно працює програма.

Першою в Китаї протестувала розумні окуляри залізнична поліція округу Чженчжоу. Починаючи з 1 лютого, її співробітники сканували пасажирів, які прибувають в країну до святкування Китайського Нового року, яке розпочнеться 16 лютого. На сьогоднішній день завдяки новому пристрою вдалося затримати сімох злочинців, пов'язаних з великими кримінальними справами, включаючи торгівлю людьми та втечу з місця ДТП. Крім того, правоохоронним органам також вдалося зловити 26 осіб, які подорожували з фальшивими документами.

Нагадаємо, на вулицях Києва встановлять додаткові камери відеоспостереження.

Джерело: N+1