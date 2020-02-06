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    Технології

    Китайські виробники смартфонів змовились, аби зруйнувати монополію Google

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    Xiaomi,&nbsp;Huawei, Oppo і Vivo планують об'єднатися у Глобальний альянс розробників послуг - Китайські виробники смартфонів змовились, аби зруйнувати монополію Google
    Xiaomi, Huawei, Oppo і Vivo планують об'єднатися у Глобальний альянс розробників послуг

    Нова китайська платформа має спростити просування продуктів на закордонних ринках

    Чотири китайські техно-компанії Xiaomi, Huawei, Oppo і Vivo планують об'єднатися у Глобальний альянс розробників послуг (GDSA), щоб створити конкурента Google Play.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

    Альянс компаній займеться розробкою платформи для виробників ігрового, музичного, кіно- і телеконтенту. Повідомляється, що платформа GDSA нібито повинна спростити просування продуктів на закордонних ринках.

    На прототипі сайту GDSA повідомляється, що спочатку платформа буде охоплювати дев'ять регіонів, включаючи Індію, Індонезію і Росію.

    «За допомогою альянсу компанії зможуть використовувати свої переваги в різних регіонах: у Xiaomi сильна база користувачів в Індії, у Vivo та Oppo в Південно-Східній Азії, а у Huawei - в Європі» - зазначила віцепрезидент мобільного напряму аналітичної фірми Canalys Ніколь Пен.

    Всі чотири компанії відмовилися коментувати цю історію виданню.

    Наголошується, що Google, сервіси якого опинилися під забороною в Китаї, в 2019 році заробив в Play store 8,8 млрд доларів. Інтернет-гігант також продає там контент (фільми, книги та додатки), отримуючи з продажу комісію в 30%.

    До слова, компанія Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11.

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