Мільйони iPhone опинилися під загрозою через «зарядки»
Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель
Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель
Вразливість мільйонів iPhone перетворює USB-кабель в серйозну загрозу.
Про це повідомили в компанії Check Point.
Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель.
Експерти відзначають, що таким чином зарядні пристрої USB, наприклад, в аеропортах і в готелях, небезпечні.
Така вразливість зачіпає прилади Apple, випущені в період між 2011 і 2017 роками, і охоплює вісім поколінь - від iPhone 4S до iPhone 8 і X.
Як повідомлялося, Apple розробляє окуляри з доповненою реальністю.
Також Apple видалила додаток, що допомагав стежити за поліцією.