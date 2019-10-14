Мільйони iPhone опинилися під загрозою через «зарядки»



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Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель

Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель

Вразливість мільйонів iPhone перетворює USB-кабель в серйозну загрозу.

Про це повідомили в компанії Check Point.

Джейлбрейк дозволяє зловмисникам отримати доступ до iPhone, коли пристрій підключено через USB-кабель.

Експерти відзначають, що таким чином зарядні пристрої USB, наприклад, в аеропортах і в готелях, небезпечні.

Така вразливість зачіпає прилади Apple, випущені в період між 2011 і 2017 роками, і охоплює вісім поколінь - від iPhone 4S до iPhone 8 і X.

Як повідомлялося, Apple розробляє окуляри з доповненою реальністю.

Також Apple видалила додаток, що допомагав стежити за поліцією.