Компанія Samsung представила флагманські смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9 +
- Вчора, 22:12
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Samsung заявляє про «новий тип смартфонів», які дозволять робити фотографії незалежно від освітлення
За день до відкриття найбільшої виставки Mobile World Congress в Барселоні компанія Samsung представила нове покоління своїх флагманських смартфонів - Galaxy S9 і Galaxy S9 +.
Нові флагманські смартфони південнокорейського гіганта представив президент мобільного підрозділу Samsung Ко Дон Джин (Koh Dong-jin), більш відомий як Ді Джей Ко. Презентація розпочалася з розповіді про історію компанії і про те, що всі гаджети компанії будуть об'єднані в єдину екосистему. Також були відзначені нові сенсори, які дозволяють відстежувати серцевий ритм.
«Samsung робить дивовижні гаджети, але тільки в руках людей вони починають творити чудеса», - підкреслив представник Samsung.
За словами Ді Джей Ко, люди роблять на свої смартфони 1,3 трильйона фотографій. Тому Samsung заявляє про «новий тип смартфонів», які дозволять робити фотографії незалежно від освітлення.
В сенсор камери нового флагмана Samsung вбудований чіп пам'яті, що дозволяє швидше зчитувати інформацію з світлочутливої матриці. Це дозволяє знімати Full HD-відео на швидкості до 480 кадрів в секунду. Сенсор також підтримує швидкий фазовий автофокус Super PD і технологію Smart WDR, яка дозволяє об'єднувати декілька пікселів в один для підвищення якості зображення при поганому освітленні.
«Нова камера S9 працює так само, як око людини», - запевняють представники Samsung. Це досягається завдяки технології змінною апертури.
На презентації також зробили акцент на Infinity-дисплей Samsung, який зробили «ще краще». Крім того, представники Samsung запевнили, що безпека смартфонів збільшиться за рахунок технології розпізнавання обличчя і розпізнавання райдужної оболонки ока.
На презентації також продемонстрували технологію доповненої реальності від Samsung.
У Європі будуть продаватися моделі чорного, синього і лілового кольору. До речі, саме в ліловому кольорі і була виконана сцена на презентації Samsung Galaxy S9/S9 Plus.
До слова, главу Samsung засудили до умовного терміну.
Джерело: Новое Время