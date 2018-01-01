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    Компанія Samsung представила флагманські смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9 +

    Samsung заявляє про «новий тип смартфонів», які дозволять робити фотографії незалежно від освітлення
    За день до відкриття найбільшої виставки Mobile World Congress в Барселоні компанія Samsung представила нове покоління своїх флагманських смартфонів - Galaxy S9 і Galaxy S9 +. Нові флагманські смартфони південнокорейського гіганта представив президент мобільного підрозділу Samsung Ко Дон Джин (Koh Dong-jin), більш відомий як Ді Джей Ко.
    • Вчора, 22:12
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    Презентація смартфонів

    Samsung заявляє про «новий тип смартфонів», які дозволять робити фотографії незалежно від освітлення

    За день до відкриття найбільшої виставки Mobile World Congress в Барселоні компанія Samsung представила нове покоління своїх флагманських смартфонів - Galaxy S9 і Galaxy S9 +.

    Нові флагманські смартфони південнокорейського гіганта представив президент мобільного підрозділу Samsung Ко Дон Джин (Koh Dong-jin), більш відомий як Ді Джей Ко. Презентація розпочалася з розповіді про історію компанії і про те, що всі гаджети компанії будуть об'єднані в єдину екосистему. Також були відзначені нові сенсори, які дозволяють відстежувати серцевий ритм.

    «Samsung робить дивовижні гаджети, але тільки в руках людей вони починають творити чудеса», - підкреслив представник Samsung.

    За словами Ді Джей Ко, люди роблять на свої смартфони 1,3 трильйона фотографій. Тому Samsung заявляє про «новий тип смартфонів», які дозволять робити фотографії незалежно від освітлення.

    В сенсор камери нового флагмана Samsung вбудований чіп пам'яті, що дозволяє швидше зчитувати інформацію з світлочутливої матриці. Це дозволяє знімати Full HD-відео на швидкості до 480 кадрів в секунду. Сенсор також підтримує швидкий фазовий автофокус Super PD і технологію Smart WDR, яка дозволяє об'єднувати декілька пікселів в один для підвищення якості зображення при поганому освітленні.

    «Нова камера S9 працює так само, як око людини», - запевняють представники Samsung. Це досягається завдяки технології змінною апертури.

    На презентації також зробили акцент на Infinity-дисплей Samsung, який зробили «ще краще». Крім того, представники Samsung запевнили, що безпека смартфонів збільшиться за рахунок технології розпізнавання обличчя і розпізнавання райдужної оболонки ока.

    На презентації також продемонстрували технологію доповненої реальності від Samsung.

    У Європі будуть продаватися моделі чорного, синього і лілового кольору. До речі, саме в ліловому кольорі і була виконана сцена на презентації Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

    До слова, главу Samsung засудили до умовного терміну.

    Джерело: Новое Время

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