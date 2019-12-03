Компанія Toyota допоможе людям з паралічем ніг



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Прилад призначений для активного руху суглобів нижніх кінцівок: згинання, розгинання і обертання

Робот від компанії Toyota під назвою Welwalk WW-2000 призначений для проходження реабілітації людей з паралічем ніг, представляє собою прилад для активного руху суглобів нижніх кінцівок: згинання і розгинання, обертання.

Про це повідомляється на офіційному сайті корпорації.

Прилад може працювати в режимі реального часу. Налаштування Welwalk WW-2000 дозволяють використовувати мотиваційні ігри, відстежувати нетипову ходу, стежити за прогресом.

Розробка від Toyota знижує навантаження на реабілітологів, оскільки робот забезпечує певний рівень фізичного навантаження для пацієнта без фізичних зусиль з боку фахівців.

Розробкою роботів для реабілітації компанія Toyota Motor займається з 2007 року. Попередня модель Welwalk WW-1000 була відзначена нагородою і зараз використовується у 80 медичних установах Японії.

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