Користувачів Android лякають «чорними точками», які можуть зламати телефон

Як виявилося, існує близько двох тисяч невидимих символів, які викликають збій в роботі текстового рендеринга Android

За останні кілька днів мережею розлетілась новина про загадкове повідомлення, яке здатне зламати WhatsApp та інші месенджери на Android-смартфоні. Коли користувач натискає на це повідомлення додаток зависає та перестає реагувати на доторки. [READ_MORE] Про це повідомляє Android Police. Насправді проблема полягає не в повідомленні



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Як виявилося, існує близько двох тисяч невидимих символів, які викликають збій в роботі текстового рендеринга Android

За останні кілька днів мережею розлетілась новина про загадкове повідомлення, яке здатне зламати WhatsApp та інші месенджери на Android-смартфоні. Коли користувач натискає на це повідомлення додаток зависає та перестає реагувати на доторки.

Про це повідомляє Android Police.

Насправді проблема полягає не в повідомленні або певному тексті в ньому, а в смайлику у вигляді чорної точки.

Як виявилося, це не якийсь особливий спосіб злому або щось подібне. Справа в тому, що існує близько двох тисяч невидимих символів, які викликають збій в роботі движка текстового рендеринга Android. Особливо це помітно на старих пристроях, в той час як деякі нові моделі, такі як Pixel 2, здатні відновити роботу програми після зависання.

Приклад повідомлення із «чорною точкою»

Відеоблогер Том Скотт розповів про те, чому деякі повідомлення призводять до збою роботи месенджерів. Суть полягає в тому, що невидима частина такого повідомлення складається зі спеціальних символів, які Unicode використовує для того, щоб вказати, чи повинен даний текст вирівнюватися справа наліво або зліва направо. Ці символи необхідні для правильного відображення тексту на таких мовах, як іврит і арабська. Особлива комбінація символів і викликає збій в роботі механізму рендеринга.

Варто зазначити, що в даному конкретному випадку смайлик чорної точки був обраний просто через те, що він виглядає більш страхітливо. Насправді на його місці може бути будь-яке зображення.