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    Технології

    Литва планує відмовитися від традиційних SIM-карт

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    Якщо відмовитися від традиційних SIM-карт можна було б заощадити ресурси, необхідні для їх виробництва та утилізації - Литва планує відмовитися від традиційних SIM-карт
    Якщо відмовитися від традиційних SIM-карт можна було б заощадити ресурси, необхідні для їх виробництва та утилізації

    У Литві, як і в інших країнах світу, кількість активних SIM-карт вже перевищує число жителів

    У Литві пропонують почати використовувати вбудований модуль ідентифікації абонента eSIM (embedded SIM), електронну SIM-карту, який замінить традиційні SIM-карти.

    Про це повідомляє Delfi.

    «Нова технологія дозволить відмовитися від традиційних SIM-карт, а користувачам буде простіше змінити оператора, постачальника послуг мобільного зв'язку. Позитивну перспективу цієї технології вказують і директиви Євросоюзу, що спонукають впроваджувати її в країнах ЄС», - сказав віце-міністр транспорту і комунікацій Литви Паулюс Мартінкус.

    Нові мобільні пристрої – телефони, розумні годинник, інтелектуальні системи обліку, сенсори і пульти мають встановлену виробником мікросхему, яка може виконувати функцію звичайної фізичної SIM-карти, тому їх потрібно активувати дистанційно.

    «Якщо відмовитися від традиційних SIM-карт можна було б заощадити ресурси, необхідні для їх виробництва та утилізації, зменшився б адміністративний тягар користувачів і бізнесу, збільшилася б конкуренція серед постачальників послуг зв'язку», – сказано в повідомленні.

    На даний момент eSIM можна використовувати в Австрії, Естонії, Італії, Іспанії, Британії, Франції, Фінляндії, Швеції, Німеччині та інших країнах.

    За даними Асоціації GSM, яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу, в Литві, як і в інших країнах світу, кількість активних SIM-карт вже перевищує число жителів.

     

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