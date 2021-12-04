Любов та сльози радості: названо найпопулярніші смайлики 2021 року

Найпопулярніші категорії емодзі – усміхнені обличчя, рослини та емоції

Некомерційна організація Консорціум Unicode опублікувала список найпопулярніших смайликів 2021 року. Перше місце зайняло емоді, що сміється до сліз.

Понад 5% усіх смайликів, використаних протягом 2021 року, склали «Сльози радості». Unicode відзначає, що емодзі червоного серця, що опинилося на другому місці, є єдиним смайликом, який зміг максимально наблизитися до першого місця.

Топ-10 найпопулярніших смайликів цього року виглядає наступним чином:

– сльози радості;

– серце;

– катаюся по підлозі від сміху;

– великий палець вгору;

– у сльозах обличчя;

– складені руки;

– повітряний поцілунок;

– усміхнене обличчя з сердечками;

– закохане обличчя;

– усміхнене обличчя з усміхненими очима.

Unicode заявляє, що 92% користувачів мережі використовують емодзі, а також, що 100 найкращих смайликів склали близько 82% використовуваних смайликів. Найчастіше використовуваними эмодзи були ті, що мають кілька значень, як ракета, яка символізує досягнутий прогрес і передчуття змін.

Найменш популярною категорією стали прапори. Вони представлені в кількості 258 штук, але використовуються менше будь-яких інших емодзі.

До слова, Google змінив дизайн своїх емодзі, зробивши їх більш універсальними, доступними та автентичними.