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    Любов та сльози радості: названо найпопулярніші смайлики 2021 року

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    Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року - Любов та сльози радості: названо найпопулярніші смайлики 2021 року
    Unicode назвали 10 найпопулярніших емодзі 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Найпопулярніші категорії емодзі – усміхнені обличчя, рослини та емоції

    Некомерційна організація Консорціум Unicode опублікувала список найпопулярніших смайликів 2021 року. Перше місце зайняло емоді, що сміється до сліз.

    Понад 5% усіх смайликів, використаних протягом 2021 року, склали «Сльози радості». Unicode відзначає, що емодзі червоного серця, що опинилося на другому місці, є єдиним смайликом, який зміг максимально наблизитися до першого місця.

    Топ-10 найпопулярніших смайликів цього року виглядає наступним чином:

    • – сльози радості;
    • – серце;
    • – катаюся по підлозі від сміху;
    • – великий палець вгору;
    • – у сльозах обличчя;
    • – складені руки;
    • – повітряний поцілунок;
    • – усміхнене обличчя з сердечками;
    • – закохане обличчя;
    • – усміхнене обличчя з усміхненими очима.

    Unicode заявляє, що 92% користувачів мережі використовують емодзі, а також, що 100 найкращих смайликів склали близько 82% використовуваних смайликів. Найчастіше використовуваними эмодзи були ті, що мають кілька значень, як ракета, яка символізує досягнутий прогрес і передчуття змін.

    Найменш популярною категорією стали прапори. Вони представлені в кількості 258 штук, але використовуються менше будь-яких інших емодзі.

    До слова, Google змінив дизайн своїх емодзі, зробивши їх більш універсальними, доступними та автентичними.

    Теги: інтернет технології ракета рослини
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    Любов та сльози радості: названо найпопулярніші смайлики 2021 року