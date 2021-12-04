Любов та сльози радості: названо найпопулярніші смайлики 2021 року
Найпопулярніші категорії емодзі – усміхнені обличчя, рослини та емоції
Некомерційна організація Консорціум Unicode опублікувала список найпопулярніших смайликів 2021 року. Перше місце зайняло емоді, що сміється до сліз.
Понад 5% усіх смайликів, використаних протягом 2021 року, склали «Сльози радості». Unicode відзначає, що емодзі червоного серця, що опинилося на другому місці, є єдиним смайликом, який зміг максимально наблизитися до першого місця.
Топ-10 найпопулярніших смайликів цього року виглядає наступним чином:
- – сльози радості;
- – серце;
- – катаюся по підлозі від сміху;
- – великий палець вгору;
- – у сльозах обличчя;
- – складені руки;
- – повітряний поцілунок;
- – усміхнене обличчя з сердечками;
- – закохане обличчя;
- – усміхнене обличчя з усміхненими очима.
Unicode заявляє, що 92% користувачів мережі використовують емодзі, а також, що 100 найкращих смайликів склали близько 82% використовуваних смайликів. Найчастіше використовуваними эмодзи були ті, що мають кілька значень, як ракета, яка символізує досягнутий прогрес і передчуття змін.
Найменш популярною категорією стали прапори. Вони представлені в кількості 258 штук, але використовуються менше будь-яких інших емодзі.
До слова, Google змінив дизайн своїх емодзі, зробивши їх більш універсальними, доступними та автентичними.