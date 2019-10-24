  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Людська шкіра на смартфоні. У Франції створили чохол для гаджету (відео)

    • Розсилка
    Розробники створили кілька видів такої шкіри: один &ndash; з моторошним реалістичним фактурним шаром, інший &ndash; з більш рівномірною поверхнею - Людська шкіра на смартфоні. У Франції створили чохол для гаджету (відео)
    Розробники створили кілька видів такої шкіри: один – з моторошним реалістичним фактурним шаром, інший – з більш рівномірною поверхнею

    Штучна шкіра на чохлі реагує на ковзання пальцем, розтягування й обертання - розробники

    Французькі розробники створили чохол зі штучної людської шкіри для смартфона.

    Про це повідомляє NewScientist.

    Зазначається, що шкіра реагує на ковзання пальцем, розтягування й обертання. «Вона реагує на дотики, які є емоційними виразниками стану людини: тиск – це гнів, постукування – пошук уваги, періодичні спокійні дотики – комфорт тощо», - йдеться у повідомленні.

    Розробники створили кілька видів такої шкіри: один – з моторошним реалістичним фактурним шаром, інший – з більш рівномірною поверхнею.

    Шкіру виготовили з трьох шарів із мідного дроту, просочених силіконом. Роботу представили цього тижня у США.

    Розробники мають намір зробити шкіру у майбутньому ще більш реалістичною – зі вбудованим людським волоссям й температурними особливостями.

    Як повідомлялося, вчені підвищили надії на можливість лікувати генетичні хвороби, винайшовши новий потужний молекулярний інструмент, здатний виправити переважну більшість шкідливих мутацій. Нову процедуру назвали «першочерговим редагуванням».

    Франція телефон технології смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ