Людська шкіра на смартфоні. У Франції створили чохол для гаджету (відео)



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Розробники створили кілька видів такої шкіри: один – з моторошним реалістичним фактурним шаром, інший – з більш рівномірною поверхнею

Штучна шкіра на чохлі реагує на ковзання пальцем, розтягування й обертання - розробники

Французькі розробники створили чохол зі штучної людської шкіри для смартфона.

Про це повідомляє NewScientist.

Зазначається, що шкіра реагує на ковзання пальцем, розтягування й обертання. «Вона реагує на дотики, які є емоційними виразниками стану людини: тиск – це гнів, постукування – пошук уваги, періодичні спокійні дотики – комфорт тощо», - йдеться у повідомленні.

Розробники створили кілька видів такої шкіри: один – з моторошним реалістичним фактурним шаром, інший – з більш рівномірною поверхнею.

Шкіру виготовили з трьох шарів із мідного дроту, просочених силіконом. Роботу представили цього тижня у США.

Розробники мають намір зробити шкіру у майбутньому ще більш реалістичною – зі вбудованим людським волоссям й температурними особливостями.

Як повідомлялося, вчені підвищили надії на можливість лікувати генетичні хвороби, винайшовши новий потужний молекулярний інструмент, здатний виправити переважну більшість шкідливих мутацій. Нову процедуру назвали «першочерговим редагуванням».