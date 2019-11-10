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    Технології

    У Лондоні відкрили магазин, куди пускають тільки після аналізу ДНК

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    Браслет коштує $150 - У Лондоні відкрили магазин, куди пускають тільки після аналізу ДНК
    Браслет коштує $150

    Тест ДНК допомагає людям обрати на полицях магазину корисні продукти

    У Лондоні відкрили крамницю, де на вході покупцям роблять тест ДНК.

    Про це повідомляється у сюжеті телеканалу НТН.

    Зазначається, що унікальну технологію придумали британські інженери.

    Мова йде про пристрій, що через мобільний додаток аналізує індивідуальні біологічні і фізіологічні особливості організму тієї чи іншої людини. І через смартфон чи спеціальний браслет система за кілька секунд після обстеження підкаже, що купувати чи не купувати на полицях магазину.

    «Якщо на браслеті горить зелене світло, це корисна їжа, а – червоне, то не варто брати», - говорить розробник Кріс Тамацу.

    За словами винахідника, у магазині не говорять людям, що корисно, а що шкідливо. «Ми допомагаємо обрати продукти, корисні саме для вашого організму. Портативний дієтолог може вберегти від багатьох хвороб», - каже інженер.

    Науковець почав працювати над пристроєм після особистої трагедії, коли його сину у вісім років видалили нирки через генетичну хворобу.

    Кріс впевнений, якщо б хлопчик дотримувався певної дієти, то міг би уникнути хвороби.

    На сьогодні магазин у Лондоні, де можна зробити тест ДНК перед покупкою товарів - єдиний у світі.

    Браслет коштує $150

    здоров'я продукти їжа хвороби смартфон магазин ДНК
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