У Лондоні відкрили магазин, куди пускають тільки після аналізу ДНК



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Браслет коштує $150

Тест ДНК допомагає людям обрати на полицях магазину корисні продукти

У Лондоні відкрили крамницю, де на вході покупцям роблять тест ДНК.

Про це повідомляється у сюжеті телеканалу НТН.

Зазначається, що унікальну технологію придумали британські інженери.

Мова йде про пристрій, що через мобільний додаток аналізує індивідуальні біологічні і фізіологічні особливості організму тієї чи іншої людини. І через смартфон чи спеціальний браслет система за кілька секунд після обстеження підкаже, що купувати чи не купувати на полицях магазину.

«Якщо на браслеті горить зелене світло, це корисна їжа, а – червоне, то не варто брати», - говорить розробник Кріс Тамацу.

За словами винахідника, у магазині не говорять людям, що корисно, а що шкідливо. «Ми допомагаємо обрати продукти, корисні саме для вашого організму. Портативний дієтолог може вберегти від багатьох хвороб», - каже інженер.

Науковець почав працювати над пристроєм після особистої трагедії, коли його сину у вісім років видалили нирки через генетичну хворобу.

Кріс впевнений, якщо б хлопчик дотримувався певної дієти, то міг би уникнути хвороби.

На сьогодні магазин у Лондоні, де можна зробити тест ДНК перед покупкою товарів - єдиний у світі.

Браслет коштує $150