Маск навів подробиці про повнопривідну Tesla Model 3

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Максимальна швидкість електромобіля — 250 кілометрів на годину

Глава Tesla Motors Ілон Маск розповів подробиці про електромобіль Model 3, який компанія готує до випуску.

Автівка отримає повний привід і буде оснащена двома двигунами — в передній і в задній частині автомобіля. Один двигун розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий — на максимальний пробіг. У разі відмови одного з двигунів машина зможе продовжувати рух на другому.

Максимальна швидкість електромобіля — 250 кілометрів на годину. До 96 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди. Заряду батарей вистачить на 500 кілометрів шляху.

Повнопривідна Tesla Model 3 з двома моторами надійде у продаж за ціною 78 тисяч доларів.

Раніше голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що будівництво першого швидкісного підземного тунелю під Лос‐Анджелесом (США) підходить до кінця. Зараз будівельники чекають дозволу на введення тунелю в експлуатацію від влади.

Відзначимо, Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019 року, а пасажирів — з 2021-го.

Джерело: Громадське