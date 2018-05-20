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    Технології

    Маск навів подробиці про повнопривідну Tesla Model 3

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    Максимальна швидкість електромобіля — 250 кілометрів на годину

    Глава Tesla Motors Ілон Маск розповів подробиці про електромобіль Model 3, який компанія готує до випуску.

    Автівка отримає повний привід і буде оснащена двома двигунами — в передній і в задній частині автомобіля. Один двигун розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий — на максимальний пробіг. У разі відмови одного з двигунів машина зможе продовжувати рух на другому.

    Максимальна швидкість електромобіля — 250 кілометрів на годину. До 96 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди. Заряду батарей вистачить на 500 кілометрів шляху.

    Повнопривідна Tesla Model 3 з двома моторами надійде у продаж за ціною 78 тисяч доларів.

    Раніше голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що будівництво першого швидкісного підземного тунелю під Лос‐Анджелесом (США) підходить до кінця. Зараз будівельники чекають дозволу на введення тунелю в експлуатацію від влади.

    Відзначимо, Hyperloop планує перевозити вантажі з 2019 року, а пасажирів — з 2021-го.

    Джерело: Громадське

    США Tesla Ілон Маск
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