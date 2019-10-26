Tesla представила перші електровантажівки (відео)
Придбати електровантажівки можна буде вже наступного року
Компанія Tesla Ілона Маска планує наступного року випустити обмежену кількість електровантажівок Tesla Semi.
Про повідомляє портал Teslarati з посиланням на лист компанії.
«Ми плануємо випустити обмежену кількість Tesla Semi у 2020 році», - заявили у Tesla.
Як повідомляє портал, нині ще невідомо, про яку саме кількість йдеться.
Зазначається, що Tesla Semi будуть випущені у двох моделях. Одна модель дозволить водіям без підзарядки подолати відстань у 482 км, а друга — до 805 км.
Обидві версії електровантажівки зможуть розігнатися від 0 до 100 км за годину за менш ніж 5 секунд. Буде також доступна функція автопілоту.
Портал нагадує, що Ілон Маск вперше представив Tesla Semi ще у листопаді 2017 року, проте, виробництво електровантажівок кілька разів відкладалося. За останньою інформацію, виробництво Tesla Semi заплановане на кінець 2020 року.