Tesla представила перші електровантажівки (відео)



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Одна модель електровантажівки дозволить водіям без підзарядки подолати відстань у 482 км, а друга — до 805 км

Придбати електровантажівки можна буде вже наступного року

Компанія Tesla Ілона Маска планує наступного року випустити обмежену кількість електровантажівок Tesla Semi.

Про повідомляє портал Teslarati з посиланням на лист компанії.

«Ми плануємо випустити обмежену кількість Tesla Semi у 2020 році», - заявили у Tesla.

Як повідомляє портал, нині ще невідомо, про яку саме кількість йдеться.

Зазначається, що Tesla Semi будуть випущені у двох моделях. Одна модель дозволить водіям без підзарядки подолати відстань у 482 км, а друга — до 805 км.

Обидві версії електровантажівки зможуть розігнатися від 0 до 100 км за годину за менш ніж 5 секунд. Буде також доступна функція автопілоту.

Портал нагадує, що Ілон Маск вперше представив Tesla Semi ще у листопаді 2017 року, проте, виробництво електровантажівок кілька разів відкладалося. За останньою інформацію, виробництво Tesla Semi заплановане на кінець 2020 року.