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    У новій версії Windows вирішать проблему з драйверами

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    У наступній версії операційної системи від Microsoft необхідні для роботи драйвери будуть зберігатися в папці Oemdrivers - У новій версії Windows вирішать проблему з драйверами
    У наступній версії операційної системи від Microsoft необхідні для роботи драйвери будуть зберігатися в папці Oemdrivers

    Microsoft намагається вирішити проблему нестабільності ОС і знизити ризик появи збоїв і «синього екрану смерті»

    У новій версії Windows драйвери для обладнання будуть ізольовані від інших компонентів системи.

    Про це повідомляє видання Windows Latest.

    Журналісти пояснили, що, починаючи з випущеної в 2006 році Windows Vista, драйвери для сторонніх компонентів комп'ютера зберігалися в папці DriverStore. Даний каталог був розташований в системній папці System32.

    У наступній версії операційної системи від Microsoft необхідні для роботи драйвери відеокарти, звукової карти, материнської плати, принтерів і інших пристроїв будуть зберігати в папці Oemdrivers.

    Фахівці відзначили, що таким чином Microsoft може вирішити проблему нестабільності ОС і знизити ризик появи збоїв і «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD). Це пов'язано з тим, що каталог Oemdrivers є ізольованим від системних компонентів і не може порушити їх роботу.

    Як і раніше, ОС від Microsoft буде дозволяти установку тільки тих драйверів, які мають цифровий підпис від виробника компонентів комп'ютера.

    «Oemdrivers - це більше, ніж просто поліпшення безпеки. Це також додатковий рівень продуктивності, особливо якщо ви часто оновлюєте сторонні драйвери», – зазначили в компанії.

    На даний момент описана журналістами функція доступна лише в попередніх збірках ОС. Очікується, що вона з'явиться в новій версії Windows, яка фігурує під кодовою назвою Sun Valley («Сонячна долина»).

    Теги: Microsoft Windows
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