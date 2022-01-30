Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку

Microsoft відбила DDoS-атаку потужністю 3,47 терабіт на секунду

Сервіси Microsoft відбили найпотужнішу в історії DDoS-атаку з піковим рівнем трафіку 3,47 терабіт на секунду. Про це повідомляє сайт корпорації.

Фахівці Azure DDoS Protection розкрили дані про інцидент під час публікації звіту про третій та четвертий квартали року.

За словами експертів, у листопаді 2021 року сервіси компанії боролися з атакою, піковий рівень трафіку якої сягав 3,47 терабіт на секунду. І тут запущені невідомими програми забезпечували доставку близько 340 мільйонів пакетів на секунду.

За словами Microsoft, атака була націлена на клієнта Azure в Азії. Вона виходила приблизно від 10 тисяч джерел у всьому світі, включаючи США, Китай, Південну Корею, Росію, Таїланд, Індію, В'єтнам, Іран, Індонезію та Тайвань.

«Ми вважаємо, що це найбільша атака, про яку будь-коли було відомо», – підкреслили представники Azure DDoS Protection.

Також у другій половині року силами сервісів компанії були відбиті DDoS-атаки, в яких піковий рівень трафіку, що входить, досягав 3,25 і 2,5 терабіт в секунду. Обидві атаки також були націлені на азіатського клієнта корпорації та тривали близько 15 хвилин.

Аналітики Azure підсумували, що у третьому та четвертому кварталах року порівняно з першою половиною кількість атак на клієнтів зросла на 40 відсотків. У день послуги Microsoft відбивали близько 1955 атак.

Попередня найбільша DDoS-атака в історії була зафіксована Microsoft у серпні 2021 року. Сумарно атака тривала близько десяти хвилин, а піковий рівень трафіку досяг позначки 2,4 терабіт на секунду.