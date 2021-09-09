Конгресмени США закликали Facebook боротися з дезінформацією про вакцинацію

Останнім часом у соціальних мережах зросла кількість противників вакцинації

Високопоставлений член Конгресу США, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією в мережі, яка підриває довіру людей до вакцинації. Про це йдеться в офіційних листах конгресмена, які він оприлюднив у Twitter.

«Невпевненість у вакцинації стоїть між нами й кінцем цієї пандемії. Такі компанії, як Amazon та Facebook мають зробити набагато більше для боротьби з вірусним поширенням дезінформації в інтернеті», – наголосив у цьому зв’язку Шифф.

Він зауважив, що прозорість і відповідальність у цьому питанні є дуже важливими, оскільки «від цього залежать життя людей».

Раніше цього тижня з аналогічним листом звернулася американська сенаторка Елізабет Уоррен.

Центр протидії ненависті в цифровій сфері в вересні оприлюднив результати соціологічного дослідження. Воно показало, що кількість противників вакцинації в соціальних мережах (зокрема у Facebook та Instagram) за останній час зросла до 37,8 млн осіб.

Нагадаємо, Національна поліція невдовзі почне проводити показові рейди з контролю дотримання носіння масок.

До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.