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    Конгресмени США закликали Facebook боротися з дезінформацією про вакцинацію

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    Політики направили відповідні листи - Конгресмени США закликали Facebook боротися з дезінформацією про вакцинацію
    Політики направили відповідні листи
    Фото з відкритих джерел

    Останнім часом у соціальних мережах зросла кількість противників вакцинації

    Високопоставлений член Конгресу США, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією в мережі, яка підриває довіру людей до вакцинації. Про це йдеться в офіційних листах конгресмена, які він оприлюднив у Twitter.

    «Невпевненість у вакцинації стоїть між нами й кінцем цієї пандемії. Такі компанії, як Amazon та Facebook мають зробити набагато більше для боротьби з вірусним поширенням дезінформації в інтернеті», – наголосив у цьому зв’язку Шифф.

    Він зауважив, що прозорість і відповідальність у цьому питанні є дуже важливими, оскільки «від цього залежать життя людей».

    Раніше цього тижня з аналогічним листом звернулася американська сенаторка Елізабет Уоррен.

    Центр протидії ненависті в цифровій сфері в вересні оприлюднив результати соціологічного дослідження. Воно показало, що кількість противників вакцинації в соціальних мережах (зокрема у Facebook та Instagram) за останній час зросла до 37,8 млн осіб.

    Нагадаємо, Національна поліція невдовзі почне проводити показові рейди з контролю дотримання носіння масок.

    До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

    Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

    Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

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    Теги: США Facebook вакцинація коронавірус
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    Конгресмени США закликали Facebook боротися з дезінформацією про вакцинацію