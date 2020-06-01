Китай вивів на орбіту два супутники



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Запуск став 333-м стартом ракети-носія серії Long March Фото: Хinhua

Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту

Китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт.

Про це повідомляє Хinhua.

«Китай відправив у космос два супутники із центру запуску Цзюцюань на північному заході країни. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, супутник дистанційного зондування Gaofen-9 здатний робити фотографії з роздільною здатністю близько одного метра. Другий супутник - Head-4 - планується використовувати для збирання інформації.

Як зазначає китайське агентство, цей запуск став 333-м стартом ракети-носія серії Long March.

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

31 травня астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, приєдналися до екіпажу станції.