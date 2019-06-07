NASA показало «місячні дощі»



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Вчені виявили, коли частинка кометного сміття потрапляє на Місяць, вона випаровується під час удару

На Місяці під час метеорних потоків на поверхню виходить вода. Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що вчені виявили, коли частинка кометного сміття потрапляє на Місяць, вона випаровується під час удару, створюючи ударну хвилю в місячному ґрунті.

«Для досить великого ударного елементу ця ударна хвиля може порушити сухий верхній шар ґрунту і вивільнити молекули води з гідратованого шару нижче», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці.