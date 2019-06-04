Росія не може вивести на орбіту свій найбільший супутник: барахлить двигун



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Виявлені помилки в роботі двигуна супутника «Ямал-601», що не дозволяє довивести його на цільову орбіту

Російський супутник «Ямал-601» має проблеми з руховою установкою. Про це повідомляють «РІА Новини» з посиланням на компанію-оператора «Газпром космічні системи».

Це найбільший супутник РФ, побудований європейською компанією Thales Alenia Space France і запущений на орбіту30 травня.

«У процесі підготовки до переведення супутника на геостаціонарну орбіту фахівці Thales Alenia Space визнали за необхідне провести додаткові перевірки. Ці перевірки стосуються апогейного двигуна. Мова про його відмову не йде», - зазначив оператор.

За інформацією джерела агентства, проблеми пов'язані з двигуном S400 (після першого включення для коригування орбіти і виведення супутника на цільову орбіту виявлені помилки в його роботі), виробленим Airbus в Німеччині. Найближчим часом можливе прийняття рішення про використання інших двигунів супутника для його довиведенія на цільову орбіту.

Космічний апарат «Ямал-601» запущений на навколоземну орбіту в травні.

У квітні європейська компанія Thales Alenia Space France завершила створення «Ямал-601».

«Ямал-601» відрізняє найбільша пропускна здатність (30 гігабіт на секунду) серед всіх російських супутників зв'язку.