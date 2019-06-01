NASA наступного року готується відновити польоти на Місяць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові космічні кораблі стануть першими з тих пір, як астронавти «Аполлона-17» покинули поверхню Місяця в 1972 році

В 2020 році NASA планує відправити на поверхню супутника Землі серію невеликих роботизованих кораблів

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) уклало контракти на будівництво космічних кораблів для доставки вантажів на Місяць.

Про це пише The New York Times.

Уже в 2020 році NASA планує відправити на поверхню супутника Землі серію невеликих роботизованих кораблів для проведення експериментів та доставки обладнання.

31 травня NASA оголосила про перші контракти на будівництво таких космічних кораблів. Зазначається, що нові космічні кораблі стануть першими з тих пір, як астронавти «Аполлона-17» покинули поверхню Місяця в 1972 році.

Перший політ може виконати корабель компанії Orbit Beyond у вересні 2020 року. Компанія отримала від NASA 97 мільйонів доларів для проведення робіт. Orbit Beyond запропонувала доставити до чотирьох корисних вантажів в Mare Imbrium, один з кратерів Місяця.

Компанія Astrobotic, яка отримала 79,5 млн на розробки, запропонувала доставити цілих 14 корисних вантажів в Lacus Mortis, ще один місячний кратер, влітку 2021 року.

Компанія Intuitive Machines отримала 77 мільйонів доларів, щоб доставити п'ять корисних вантажів в Oceanus Procellarum, «інтригуючу» темну пляму на Місяці, повідомляє видання.

У листопаді 2018 року NASA оголосила, що вибрала дев’ять компаній, які протягом наступного десятиліття будуть претендувати на суму до 2,6 мільярда доларів за доставку корисних вантажів на Місяць. Це може бути невелике обладнання, наприклад, ретрорефлектори - дзеркала, що відбивають світло в тому напрямку, з якого воно прийшло. Це дозволить точно виміряти гравітацію Місяця.

Зазначається, що космічні кораблі, які будуть побудовані, були б маленькими для космонавтів або навіть для доставки матеріалів на поверхню. Проте, ці космічні кораблі могли б обстежити потенційні місця посадки для людських місій.

Наступні місії космонавтів повинні відбутися близько місячного Південного полюса. Там знаходиться лід, який не тільки буде джерелом води, але також може бути розбитий на водень і кисень.

Обидва елементи можуть забезпечити двигун ракетним паливом, а кисень стане джерелом повітря для астронавтів.

Місії могли б також доставити прототипи майбутніх телескопів та інших наукових приладів.

Зазначається, що NASA розглядає можливість відправки людей на Місяць в 2024 році.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Раніше нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.

Джерело: Економічна правда