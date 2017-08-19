NASA випробувало ядерний реактор для місії на Марс
- Сьогодні, 18:22
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Реактор, який буде забезпечувати колоністів на Марсі, назвали Kilopower
Американські вчені у Неваді успішно випробували ядерний реактор, що розроблений для виробництва енергії під час довготривалої місії на Марс. Про це повідомляє Reuters.
«Випробування в Неваді компактної атомної енергетичної системи, розробленої для підтримки довготривалої місії NASA на непривітній поверхні Марса, були успішними. На березень запланований повномасштабний запуск», - йдеться в повідомленні.
Реактор назвали Kilopower. Дослідники зазначили, що одним із основних завдань підготовки довгострокових космічних місій є створення потужного джерела енергії, щоб забезпечувати колоністів енергією тривалий час, і досить легкого для того, щоб його можна було перевезти на іншу планету.
«Марс - це дуже складне середовище для енергетичних систем, що має менше сонячного світла, ніж Земля або Місяць, дуже холодну нічну температуру, пилові бурі, які можуть тривати тижні і місяці та охоплюють усю планету», - сказав заступник директора NASA з космічних технологій Стів Юрчук.
За його словами, компактні розміри Kilopower і його потужність дозволять астронавтам доставити кілька блоків на одному кораблі і забезпечити генерацію десятків кіловат потужності на Марсі.
Випробування Kilopower почалися восени 2017 року. Пристрій використовує реакторну форму урану-235, що має розмір приблизно такий, як рулон паперового рушника.
Нагадаємо, NASA залучить технології штучного інтелекту і блокчейну у проект розробки безпілотного космічного корабля.
Джерело: Укрінформ