Перший китайський легкий вертоліт випробували в умовах високогір'я

У Китаї випробували легкий вертоліт в умовах високогір'я

Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела випробування легкого двомоторного багатоцільового вертольота AC312E в умовах високогір'я. Як повідомляє China Daily, під час випробувань машина зуміла піднятися на висоту 6,3 тисячі метрів над рівнем моря. Відбулися перевірки визнані успішними. Сучасні вертольоти практично не виконують польоти на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Китаї випробували легкий вертоліт в умовах високогір'я

Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела випробування легкого двомоторного багатоцільового вертольота AC312E в умовах високогір'я. Як повідомляє China Daily, під час випробувань машина зуміла піднятися на висоту 6,3 тисячі метрів над рівнем моря. Відбулися перевірки визнані успішними.

Сучасні вертольоти практично не виконують польоти на висоті більше чотирьох тисяч метрів, тому при проектуванні таких машин конструктори не враховують особливостей експлуатації на великій висоті. Для польотів в умовах високогір'я, зокрема, необхідно вносити зміни в алгоритми систем управління двигуном.

За твердженням AVIC, AC312E є першим легким двомоторний вертольотом, розробленим в Китаї. Випробування цієї машини проводилися в аеропорту «Нінлан Лугуху» на північному заході провінції Юньнань. Цей комерційний аеропорт розташований в горах на висоті 3293 метрів над рівнем моря.

Під час випробувань вертоліт спочатку піднявся до висоти 4,5 тисячі метрів, а потім - до 6,3 тисячі метрів. Після цього машина спустилася до п'яти тисяч метрів над рівнем моря і виконала крейсерський політ на відстань 500 кілометрів. На борту вертольота під час випробувань знаходився вантаж масою 500 кілограмів.

Китайський легкий вертоліт має максимальну злітну масу 4,3 тонни і вантажопідйомність 1,7 тонни. Машина оснащена французькими двигунами Ariel 2H. Як очікується, сертифікація вертольота завершиться в 2018 році, після чого AVIC планує розгорнути серійне виробництво машини.

Незважаючи на твердження китайської корпорації, що AC312E повністю розроблений в Китаї, зовні машина схожа на багатоцільовий вертоліт AS365 Dauphin, що випускається консорціумом Airbus Helicopters 1975 року. Китай має ліцензію на виробництво вертольотів Dauphin. У Китаї ці машини випускаються під позначенням Z-9 і використовуються військовими в якості транспортних вертольотів.

Джерело: N+1