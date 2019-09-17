Південна Корея розробляє лазерну протиповітряну зброю



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Система, що називається Block-I, буде здатна виявляти та відслідковувати невеликі безпілотні літаки та нейтралізувати їх

Сеул інвестуватиме $74 мільйони у розробку системи зенітного озброєння на базі лазерної технології

Військові технологи Південної Кореї розробляють зенітне озброєння, здатне збивати ворожі безпілотники за допомогою лазера.

Про це інформує Janes.

«Згідно з заявою служби закупівель для потреб оборони (DAPA) від 17 вересня Південна Корея інвестуватиме $74 мільйони у розробку системи зенітного озброєння на базі лазерної технології», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що система, що називається Block-I, буде здатна виявляти та відслідковувати невеликі безпілотні літаки та нейтралізувати їх на близькій відстані за допомогою лазера.

Один постріл системи Block-I, що, як очікується, буде готова до оперативного використання до 2023 року, коштуватиме близько $1690.

До слова, нещодавно Північна Корея провела випробування надвеликої реактивної системи залпового вогню.