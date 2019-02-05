Польща створить сили оборони кіберпростору



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Сили оборони кіберпростору будуть новою структурою у польській армії

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак представив концепцію щодо створення сил оборони кіберпростору.

Про це повідомляє RMF24.

За словами Блащака, сили оборони кіберпростору будуть новою структурою у польській армії.

«Ця структура буде поєднанням Національного центру криптології та інспекції інформатики. Щоб ця структура працювала добре, люди завжди є ключовими, усі ті, хто створить армію захисту кіберпростору», - підкреслив міністр.

Голова міністерства оборони також призначив свого повноважного представника для створення сил оборони в кіберпросторі. Ним став полковник Кароль Моленда, фахівець з кібербезпеки, який раніше працював у Військовій контррозвідці.

Блащак наголосив, що створення сил оборони в кіберпросторі - це імплементація керівних принципів НАТО.

«Ми солідарні з союзниками, і безпека - один з наших пріоритетів», - запевнив Блащак.

Блащак також наголосив на своїй вдячності територіальним силам оборони, які, за його словами, присвячують свій вільний час, «щоб у кризовій ситуації бути присутнім, реагувати і захищати Польщу».

«У рамках військ територіальної оборони ми створюємо кібер-компонент, щоб ті, хто сьогодні працює в ІТ-компаніях, які є професіоналами, які мають високі позиції на ринку, у разі бажання могли приєднатися до війська і захищати безпеку Польщі та поляків», - заявив Блащак.