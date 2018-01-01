«Роскомнагляд» проведе перевірку Facebook

В другій половині 2018 року у відношенні Facebook в РФ буде проведена комплексна перевірка

Росія вимагатиме від компанії Facebook Марка Цукерберга виконання норм і вимог російського законодавства. Про це повідомляє прес-служба «Роскомнагляду». Зазначається, що 8 лютого голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров зустрівся з представником компанії Facebook: керівником по зв'язках з державними організаціями



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В другій половині 2018 року у відношенні Facebook в РФ буде проведена комплексна перевірка

Росія вимагатиме від компанії Facebook Марка Цукерберга виконання норм і вимог російського законодавства.

Про це повідомляє прес-служба «Роскомнагляду».

Зазначається, що 8 лютого голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров зустрівся з представником компанії Facebook: керівником по зв'язках з державними організаціями Європейського Союзу Томасом Кристенсеном і директором зі зв'язків з державними організаціями регіону Центральної та Східної Європи Габріеллой Чех.

«Відповідальні особи компанії були проінформовані, що в другій половині 2018 року у відношенні Facebook буде проведена комплексна перевірка виконання російського законодавства», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також під час зустрічі представники обговорили виконання соціальною мережею норм та вимог російського законодавства.

Як повідомляв «Главком», голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США.