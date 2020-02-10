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    Світові компанії скасовують участь у виставці мобільної індустрії у Барселоні через коронавірус

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    Світові компанії скасовують участь у виставці мобільної індустрії у Барселоні через коронавірус
    Ілюстративне фото

    Південнокорейська LG Electronics, шведська Ericsson і американська NVIDIA вже оголосили, що не приїдуть на конференцію Mobile World Congress, також відмовилась від участі китайська компанія ZTE

    Низка великих світових компаній, серед яких останньою стала Amazon, скасовують участь у одній з найбільших у світі технологічних виставок Mobile World Congress через ризики, пов'язані з коронавірусом.

    Amazon заявила, що не братиме участі у Mobile World Congress в Барселоні через спалах коронавірусу і занепокоєння, що зберігаються з приводу його поширення.

    Інші компанії також розглядають можливість скасування своєї участі в заході.

    Південнокорейська LG Electronics, шведська Ericsson і американська NVIDIA вже оголосили, що не приїдуть на конференцію, яка відбудеться з 24 по 27 лютого. Також відмовилась від участі китайська компанія ZTE

    GSMA, об'єднання мобільних операторів, яке організовує виставку в іспанському місті, заявило, що попри рішення деяких великих учасників не приїжджати та аналогічні роздуми інших учасників, захід все ще відбудеться з понад 2800 експонентами.

    Проте організатори вжили додаткових заходів, щоб переконати учасників та експонентів у тому, що їхнє здоров'я і безпека є першочерговим завданням.

    Серед них – заборона відвідати виставку всім, хто побував у китайській провінції Хубей, епіцентрі спалаху. Також люди, які були в Китаї, повинні надати докази того, що вони перебували за межами країни протягом 14 днів.

    GSMA також заявила, що запропонує учасникам не тиснути руки один одному. Мікрофони, які використовуватимуть спікери, будуть продезінфіковані і замінюватимуться.

    За оцінками GSMA, Mobile World Congress відвідують від 5 до 6 тисяч осіб.

    За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

    Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

    Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

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