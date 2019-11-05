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    Технології

    Сьогодні офіційно презентують Xiaomi Mi Note 10, що вже називають бюджетником

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    Новинка побудована на Snapdragon 730G - Сьогодні офіційно презентують Xiaomi Mi Note 10, що вже називають бюджетником
    Новинка побудована на Snapdragon 730G

    Представники компанії відзначають, що в цій SoC застосовуються технології топової Snapdragon 855

    Сартфон, що раніше називали флагманом, а тепер бюджетником Xiaomi Mi Note 10 (в Китаї Xiaomi Mi CC9 Pro) офіційно представлять у вівторок, 5 листопада.

    Про це повідомляється на сайті GSMinfo. 

    Зазначається, що парад тізерів, що вже завершився.

    На свіжому тізерному зображенні фігурує однокристальна платформа, на базі якої побудований Note 10.

    Ніякої Snapdragon 855 в цій моделі немає – новинка побудована на Snapdragon 730G.

    Хоча офіційні представники компанії відзначають, що в цій SoC застосовуються технології топової Snapdragon 855.

    У порівнянні з попередницею, продуктивність CPU платформи збільшена на 35%, GPU – на 25%, а продуктивність нейронного процесора підвищена вдвічі.

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