Сьогодні офіційно презентують Xiaomi Mi Note 10, що вже називають бюджетником
Представники компанії відзначають, що в цій SoC застосовуються технології топової Snapdragon 855
Сартфон, що раніше називали флагманом, а тепер бюджетником Xiaomi Mi Note 10 (в Китаї Xiaomi Mi CC9 Pro) офіційно представлять у вівторок, 5 листопада.
Про це повідомляється на сайті GSMinfo.
Зазначається, що парад тізерів, що вже завершився.
На свіжому тізерному зображенні фігурує однокристальна платформа, на базі якої побудований Note 10.
Ніякої Snapdragon 855 в цій моделі немає – новинка побудована на Snapdragon 730G.
Хоча офіційні представники компанії відзначають, що в цій SoC застосовуються технології топової Snapdragon 855.
У порівнянні з попередницею, продуктивність CPU платформи збільшена на 35%, GPU – на 25%, а продуктивність нейронного процесора підвищена вдвічі.