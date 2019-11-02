Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)



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За попередніми даними, Xiaomi Mi CC9 Pro отримає SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, дисплей AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців

Китайська прем'єра смартфона Mi CC9 Pro пройде 5 листопада

У компанії Xiaomi заявили, що китайська прем'єра смартфона Mi CC9 Pro відбудеться 5 листопада.

Xiaomi Mi CC9 Pro - останнє доповнення до середньорівневої лінійки камерофонів CC9, представленої моделями Mi CC9 і CC9e, відомими на українському ринку під назвами Xiaomi Mi 9 Lite і Xiaomi Mi A3), а також CC9e Meitu Edition.

Головною особливістю Xiaomi Mi CC9 Pro стане 108-мегапіксельна основна камера (сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX). Саме Mi CC9 Pro, а не Mi Mix Alpha, стане першим комерційним смартфоном з камерою на 108 Мп.

В основній камері смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro буде зібрано п'ять модулів і дві здвоєні світлодіодні спалаху. При цьому заявлена підтримка оптичного зуму з коефіцієнтом збільшення х5, що є максимальним значенням для смартфонів компанії.

На прикладі Redmi Note 8 Pro з 64-мегапіксельною камерою ми вже дізналися, що одним з практичних сценаріїв у разі «супермегапіксельними» сенсорами є картинки високої розподільчої здатності, що цілком можна розглядати як бюджетну альтернативу оптичного зуму. Але в разі Xiaomi Mi CC9 Pro буде і 108 Мп, і 5-кратний оптичний зум.

У мережі вже є з'явилися перші приклади знімків на камеру Xiaomi Mi CC9 Pro, що демонструють вражаючий рівень деталізації.

Одночасно в мережі з'явилися зображення, що демонструють різницю в розмірах між 108-мегапіксельним модулем камери Xiaomi Mi CC9 Pro і поширеним зараз 12-мегапіксельним аналогом.

Як можна побачити, смартфон отримає екран з каплевидним вирізом під фронтальну камеру.

За попередніми даними, Xiaomi Mi CC9 Pro отримає SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, дисплей AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців.

Акумулятор ємністю 4000 мА • год буде підтримувати швидку дротову зарядку на 27 Вт і бездротову на 20 Вт. З коробки Xiaomi Mi CC9 Pro будуть працювати під управлінням MIUI 11 на базі Android 10. ІК-випромінювач для управління побутовою технікою і модуль NFC для безконтактних платежів в цій моделі теж повинні бути.

Крім Xiaomi Mi CC9 Pro на пресконференції 5 листопада очікується анонс нових телевізорів Xiaomi Mi TV 5 і перших «розумних годинників» під брендом Xiaomi.