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    Технології

    Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)

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    За попередніми даними, Xiaomi Mi CC9 Pro отримає SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, дисплей AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців - Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)
    За попередніми даними, Xiaomi Mi CC9 Pro отримає SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, дисплей AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців

    Китайська прем'єра смартфона Mi CC9 Pro пройде 5 листопада

    У компанії Xiaomi заявили, що китайська прем'єра смартфона Mi CC9 Pro відбудеться 5 листопада.

    Xiaomi Mi CC9 Pro - останнє доповнення до середньорівневої лінійки камерофонів CC9, представленої моделями Mi CC9 і CC9e, відомими на українському ринку під назвами Xiaomi Mi 9 Lite і Xiaomi Mi A3), а також CC9e Meitu Edition.

    Головною особливістю Xiaomi Mi CC9 Pro стане 108-мегапіксельна основна камера (сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX). Саме Mi CC9 Pro, а не Mi Mix Alpha, стане першим комерційним смартфоном з камерою на 108 Мп.

    В основній камері смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro буде зібрано п'ять модулів і дві здвоєні світлодіодні спалаху. При цьому заявлена підтримка оптичного зуму з коефіцієнтом збільшення х5, що є максимальним значенням для смартфонів компанії.

    На прикладі Redmi Note 8 Pro з 64-мегапіксельною камерою ми вже дізналися, що одним з практичних сценаріїв у разі «супермегапіксельними» сенсорами є картинки високої розподільчої здатності, що цілком можна розглядати як бюджетну альтернативу оптичного зуму. Але в разі Xiaomi Mi CC9 Pro буде і 108 Мп, і 5-кратний оптичний зум.

    У мережі вже є з'явилися перші приклади знімків на камеру Xiaomi Mi CC9 Pro, що демонструють вражаючий рівень деталізації.

    Одночасно в мережі з'явилися зображення, що демонструють різницю в розмірах між 108-мегапіксельним модулем камери Xiaomi Mi CC9 Pro і поширеним зараз 12-мегапіксельним аналогом.

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    Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)
    Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)
    Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)
    Компанія Xiaomi оголосила дату прем'єри смартфона Mi CC9 Pro (фото)

    Як можна побачити, смартфон отримає екран з каплевидним вирізом під фронтальну камеру.

    За попередніми даними, Xiaomi Mi CC9 Pro отримає SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш-пам'яті, дисплей AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців.

    Акумулятор ємністю 4000 мА • год буде підтримувати швидку дротову зарядку на 27 Вт і бездротову на 20 Вт. З коробки Xiaomi Mi CC9 Pro будуть працювати під управлінням MIUI 11 на базі Android 10. ІК-випромінювач для управління побутовою технікою і модуль NFC для безконтактних платежів в цій моделі теж повинні бути.

    Крім Xiaomi Mi CC9 Pro на пресконференції 5 листопада очікується анонс нових телевізорів Xiaomi Mi TV 5 і перших «розумних годинників» під брендом Xiaomi.

    технології смартфон
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