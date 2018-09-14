SpaceX анонсувала перший приватний пасажирський рейс навколо Місяця



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17 вересня компанія має намір представити пасажира і цілі польоту

Американська компанія SpaceX анонсувала перший в світі пасажирський приватний рейс навколо Місяця, який планується здійснити за допомогою ракети-носія BFR.

Про це компанія повідомила в Twitter.

Як відзначили в SpaceX, це важливий крок до «забезпечення доступу в космос для звичайних людей, які мріють здійснити космічну подорож».

17 вересня компанія має намір представити пасажира і цілі польоту.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk — SpaceX (@SpaceX) 14 вересня 2018 р.

Раніше, агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді,а не серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року.

Нагадаємо, NASA у 2010 році запустило програму зі стимулювання розробки приватних пілотованих космічних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.