SpaceX анонсувала перший приватний пасажирський рейс навколо Місяця

Американська компанія SpaceX анонсувала перший в світі пасажирський приватний рейс навколо Місяця, який планується здійснити за допомогою ракети-носія BFR.

Про це компанія повідомила в Twitter.

Як відзначили в SpaceX, це важливий крок до «забезпечення доступу в космос для звичайних людей, які мріють здійснити космічну подорож».

17 вересня компанія має намір представити пасажира і цілі польоту.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk