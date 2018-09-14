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    Технології

    SpaceX анонсувала перший приватний пасажирський рейс навколо Місяця

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    SpaceX анонсувала перший приватний пасажирський рейс навколо Місяця

    17 вересня компанія має намір представити пасажира і цілі польоту

    Американська компанія SpaceX анонсувала перший в світі пасажирський приватний рейс навколо Місяця, який планується здійснити за допомогою ракети-носія BFR.

    Про це компанія повідомила в Twitter.

    Як відзначили в SpaceX, це важливий крок до «забезпечення доступу в космос для звичайних людей, які мріють здійснити космічну подорож».

    17 вересня компанія має намір представити пасажира і цілі польоту.

    Раніше, агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді,а не серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року. 

    Нагадаємо, NASA у 2010 році запустило програму зі стимулювання розробки приватних пілотованих космічних кораблів, які могли б доставляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

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