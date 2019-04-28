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    Технології

    SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

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    SpaceX перенесла запуск корабля Dragon

    Запуск космічного корабля планувався 30 квітня

    Американська компанія SpaceX заявила про чергове перенесення запуску космічного корабля Dragon.

    Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

    За даними компанії, запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Dragon відбудеться 1 травня, а не 30 квітня, як планувалося раніше.

    Зазначається, що компанія завершила статичні вогневі випробування ракети Falcon 9.

    Запуск відбудеться на базі військово-повітряних сил США у Флориді.

    У SpaceX додали, що це буде 17-я місія Dragon до МКС.

    Раніше американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. 

    США NASA SpaceX Falcon
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