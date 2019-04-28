SpaceX перенесла запуск корабля Dragon



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запуск космічного корабля планувався 30 квітня

Американська компанія SpaceX заявила про чергове перенесення запуску космічного корабля Dragon.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

За даними компанії, запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Dragon відбудеться 1 травня, а не 30 квітня, як планувалося раніше.

Зазначається, що компанія завершила статичні вогневі випробування ракети Falcon 9.

Запуск відбудеться на базі військово-повітряних сил США у Флориді.

У SpaceX додали, що це буде 17-я місія Dragon до МКС.

Раніше американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX.