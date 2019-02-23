Співробітники Microsoft вимагають, аби компанія відмовилася від військового контракту на $480 млн



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Армія планувала закупити понад 100 тисяч модернізованих шоломів HoloLens

Співробітники стверджують, що використання технології змішаної реальності робить військові дії схожими на відеогру

Близько 50 співробітників Microsoft підписали відкритий лист з вимогою відмовитися від великого військового контракту на $480 млн. Угода передбачає використання в ході військових дій і навчань технології, яка лежить в основі шолома змішаної реальності HoloLens.

Співробітники стверджують, що використання технології змішаної реальності робить військові дії схожими на відеогру і «дистанціює солдатів від усвідомлення похмурості війни і реальності кровопролиття».

Microsoft виграла цей контракт в листопаді 2018 року. Армія планувала закупити понад 100 тисяч модернізованих шоломів HoloLens. За весь час існування продукту було продано близько 50 тисяч пристроїв.

«Військова» версія відрізняється режимом нічного бачення, тепловими датчиками, контролем показників організму. Цей контракт також намагалася отримати компанія MagicLeap.

Влітку 2018 року Google відмовилася від контракту з Пентагоном через протести співробітників. Компанія займалася системою, яка дозволяє розпізнавати людей і об'єкти на знімках з безпілотників.

Джерело: VC.ru