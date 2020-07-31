Apple перенесла терміни презентації нових iPhone



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Презентація Apple запланована на жовтень Фото: АР

Компанія покаже смартфони нового покоління на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай

Компанія Apple перенесла презентації нових моделей iPhone з вересня на пізніший термін.

Про це заявив фінансовий директор компанії Лука Маестро, передає Bloomberg.

За його словами, в 2020 році iPhone 12 презентуватимуть «на кілька тижнів пізніше», ніж зазвичай. Приблизні терміни проведення заходу заплановані на жовтень.

Також Apple оголосила фінансові показники за третій квартал 2020 фінансового року, що завершився 27 червня. Дохід компанії за квартал склав $59,7 млрд, що на 11% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У третьому кварталі чистий прибуток Apple піднявся на 12% - до $11,253 млрд.

Чистий прибуток на акцію за квартал склав $2,58, показавши зростання на 18%. Міжнародні продажі склали 60% від квартального доходу, свідчать дані звітності компанії.

«Рекордний червневий квартал Apple був обумовлений двозначним зростанням як в сфері продуктів і послуг, так і зростанням в кожному з наших географічних сегментів. У непрості часи ці показники свідчать про важливу роль, яку наші продукти грають в житті наших клієнтів, і про безперервні інновації Apple», - заявив глава корпорації Тім Кук.

Творець месенджера Telegram Павло Дуров попередив власників iPhone про те, чому їх повинна хвилювати політика компанії Apple, згідно з якою розробники додатків для AppStore повинні платити 30-процентну комісію.

До слова, Європейський суд загальної юрисдикції анулював рішення Європейської комісії, яка в 2016 році зобов’язала американську корпорацію Apple доплатити Ірландії 13 млрд євро ($14,8 млрд) податків.

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