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    Технології

    Телескоп TESS відкрив свою першу екзопланету

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    <span>Зображення отримане телескопом TESS&nbsp;</span> - Телескоп TESS відкрив свою першу екзопланету
    Зображення отримане телескопом TESS 

    Планета знаходиться на відстані 60 світлових років від Сонця

    Космічний телескоп-«мисливець за екзопланетами» TESS відкрив свою першу планету. Нею виявилася супер-Земля, яка обертається навколо сонцеподібної зірки на відстані 60 світлових років від Сонця.

    Відкриття зробила Група астрономів з Массачусетського технологічного інституту під час аналізу даних, зібраних телескопом в період з 25 липня по 22 серпня 2018 року. Після чого відкриття підтвердили на підставі даних з наземних телескопів.

    Нововідкрита екзопланета π Men c знаходиться в системі яскравої зірки π Mensae, що відноситься до класу жовтих карликів і знаходиться на відстані близько 60 світлових років від Землі.

    Раніше вчені встановили, що навколо зірки, з періодом в 5,7 року обертається газовий гігант π Men b з масою близько 10 мас Юпітера. Оцінка маси для π Men c становить близько 4,9 маси Землі, що відносить її до категорію супер-Земель, один оборот навколо своєї зірки вона робить за 6,27 дня.

    Передбачається, що планета може бути схожою на міні-Нептун, тобто вона містить велику кількість легких речовин, таких як вода, метан, водень і гелій, на додаток до свого кам’яно-залізного ядра.

    Телескоп TESS запустили навесні цього року замість культової обсерваторії Kepler - за свої вісім років роботи вона відкрила тисячі екзопланет. Зараз запаси палива на Kepler закінчуються, тому найближчим часом обсерваторія припинить свою роботу.

    За дев'ять років, які Kepler провів в космосі, з'явилися нові технології, які значно поліпшують оптичний зір. Дальність зору пристроїв в TESS буде в 400 разів більша, ніж у Kepler.

    Раніше космічний телескоп TESS надіслав перший науковий знімок.

    До слова, нещодавно космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.

    Джерело: Громадське

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