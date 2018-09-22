Телескоп TESS відкрив свою першу екзопланету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення отримане телескопом TESS

Планета знаходиться на відстані 60 світлових років від Сонця

Космічний телескоп-«мисливець за екзопланетами» TESS відкрив свою першу планету. Нею виявилася супер-Земля, яка обертається навколо сонцеподібної зірки на відстані 60 світлових років від Сонця.

Відкриття зробила Група астрономів з Массачусетського технологічного інституту під час аналізу даних, зібраних телескопом в період з 25 липня по 22 серпня 2018 року. Після чого відкриття підтвердили на підставі даних з наземних телескопів.

Нововідкрита екзопланета π Men c знаходиться в системі яскравої зірки π Mensae, що відноситься до класу жовтих карликів і знаходиться на відстані близько 60 світлових років від Землі.

Раніше вчені встановили, що навколо зірки, з періодом в 5,7 року обертається газовий гігант π Men b з масою близько 10 мас Юпітера. Оцінка маси для π Men c становить близько 4,9 маси Землі, що відносить її до категорію супер-Земель, один оборот навколо своєї зірки вона робить за 6,27 дня.

Передбачається, що планета може бути схожою на міні-Нептун, тобто вона містить велику кількість легких речовин, таких як вода, метан, водень і гелій, на додаток до свого кам’яно-залізного ядра.

Телескоп TESS запустили навесні цього року замість культової обсерваторії Kepler - за свої вісім років роботи вона відкрила тисячі екзопланет. Зараз запаси палива на Kepler закінчуються, тому найближчим часом обсерваторія припинить свою роботу.

За дев'ять років, які Kepler провів в космосі, з'явилися нові технології, які значно поліпшують оптичний зір. Дальність зору пристроїв в TESS буде в 400 разів більша, ніж у Kepler.

Раніше космічний телескоп TESS надіслав перший науковий знімок.

До слова, нещодавно космічний зонд Parker Solar Probe, запущений NASA до Сонця, передав перший знімок зовнішньої атмосфери зірки, відомої як корона.

Джерело: Громадське