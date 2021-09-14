На Дніпропетровщині 15-річний підліток заради приколу в TikTok надихався газом і помер

Підліток хотів зняти відео для соцмереж і вразити друзів

На Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток. Він хотів подихати газом з балона, та після пуску впав і миттєво помер.

Вдихаючи газ із побутового балона для заправки приладів, він хотів зняти відео в TikTok і похвалитися перед друзями. Про це пише ТСН.

Балон із газом придбала в крамниці 14-річна дівчина Миколи. Найімовірніше, це був ізобутан. Разом із другом вони пішли до городу на околиці міста. Після першого вдиху хлопець впав без ознак життя. Підлітки одразу покликали на допомогу, але врятувати Миколу не вдалося.

Працівниця магазину знала, що газові балони дітям заборонено продавати. Проте дівчина, яка купляла, сказала, що вона вже доросла.

Продавчиня зазначила, що таке трапилось уперше. Раніше діти не купували газових балонів. Вони пояснили їй, що це «для TikTok, для приколу».

Об'ємні балони вже прибрали з магазину. У ЗМІ кажуть, що поліцейські кваліфікують випадок, як нещасний.

Що саме вдихнув підліток і чому настала миттєва смерть, нині встановлюють судмедексперти. Лікарі обласного токсикологічного центру кажуть: експерименти з газоподібними речовинами вкрай небезпечні.

«Відбувається асфіксичне удушення через брак кисню. Але важко сказати, тому що невідомо, який газ був. Можливо, пропан, бутан і велика кількість з'єднань», – зазначає керівник відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.