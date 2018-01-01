У Китаї минулого року відкликали 20 млн авто через проблеми з якістю

Серед головних причин вилучення машин - несправні подушки безпеки та дефект двигуна

Китайські і міжнародні автовиробники відкликали за 2017 рік у КНР рекордні 20 млн автомобілів через виявлені функціональних несправностей і інших проблем з якістю - на 76,8% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Китайська асоціація автомобільних виробників. [READ_MORE] Серед головних причин вилучення машин - несправні подушки



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Серед головних причин вилучення машин - несправні подушки безпеки та дефект двигуна

Китайські і міжнародні автовиробники відкликали за 2017 рік у КНР рекордні 20 млн автомобілів через виявлені функціональних несправностей і інших проблем з якістю - на 76,8% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Китайська асоціація автомобільних виробників.

Серед головних причин вилучення машин - несправні подушки безпеки, дефект двигуна (понад 2,2 млн автомобілів), бракований паливопровід, несправності в ходовій частині, акумуляторі і системі електрики та інші причини.

Найбільш активно в 2017 році на китайському ринку відкликали моделі Volkswagen, SAIC, Chevrolet, Audi, Toyota, Honda, Mercedes-Benz.

В цілому за останні 12 місяців Головне державне управління по контролю якості, інспекції і карантину Китаю оголошувало про відкликання автомобілів понад 250 разів. Як випливає з офіційної статистики, влада КНР почали посилювати вимоги по відношенню до якості пасажирських транспортних засобів із 2013 року, коли щомісячні масштаби вилучення з ринку дефектних транспортних засобів стали збільшуватися. Особлива увага аналітиків привернув вересень минулого року, коли всього за 30 днів автовиробники відкликали в Китаї більше 9,6 млн автомобілів.

Джерело: УНН