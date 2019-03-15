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    Технології

    У Китаї почали тестувати систему оплати проїзду в метро за розпізнаванням облич

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    У Китаї почали тестувати систему оплати проїзду в метро за розпізнаванням облич

    Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич працює завдяки 5G

    У місті Шеньчжень в Китаї, на станції метро Футянь почали тестувати систему, яка розпізнає обличчя людей та автоматично списує плату за проїзд з банківського рахунку.

    Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич працює завдяки 5G. Пасажирам не потрібно показувати квиток або QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя на планшеті, що розміщений на турнікеті.

    Перехожі у демонстраційній зоні на станції Футянь зможуть побачити інформацію про себе на окремому екрані — там будуть фотографії облич з камер спостереження, їх гендер, вік і тривалість перебування у метро.

    Наразі система працює у тестовому режимі, проте сама технологія не нова. У Шанхаї та Пекіні вже використовують штучний інтелект та розпізнавання облич, щоб регулювати дорожній рух та знаходити порушників.

    Нагадаємо, що раніше Китай створив цифрову антиутопію для мусульманської меншини — уйгурів. У провінції, де проживає народ, використовується сканування сітківки ока, цілодобовий нагляд відеокамер та діють табори «перевиховання».

    метро дорожній рух штучний інтелект
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