У Китаї влада знайшла ще один спосіб боротьби з анонімним використанням інтернету



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Уряд широко використовує відеоспостереження і різні технології розпізнавання людей за обличчями для контролю за населенням

Влада говорить, що сканування обличчя потрібне для захисту громадян у кіберпросторі

З 1 грудня жителям Китаю для підключення нових мобільних сервісів потрібно просканувати свої обличчя. Про майбутнє нововведення було оголошено у вересні.

За словами влади, це робиться для захисту законних прав і інтересів громадян у кіберпросторі. Для отримання мобільного номера і раніше вимагалося посвідчення особи з фотографією (як це робиться в багатьох країнах), повідомляє BBC.

Тепер фото будуть звіряти зі сканом обличчя, щоб точно ідентифікувати користувача і упевнитися, що всі користувачі присутні в мережі під своїми справжніми іменами. Влада КНР багато років послідовно бореться з анонімним використанням інтернету.

Зокрема, у 2017 році був прийнятий закон, згідно з яким інтернет-платформи зобов'язали перевіряти особу перед розміщенням її контенту. Нове правило, за словами міністерства промисловості та інформації, покликане посилити цю систему. Кількість інтернет-користувачів в Китаї обчислюється сотнями мільйонів, більшість з них входять до мережі через мобільні телефони.

Уряд широко використовує відеоспостереження і різні технології розпізнавання людей за обличчями для контролю за населенням. Китай вважається світовим лідером в цій сфері.

Джеффрі Дін, дослідник китайських інформаційних технологій і штучного інтелекту в Оксфордському університеті, говорить, що однією з причин прагнення Пекіна ідентифікувати всіх користувачів інтернету і смартфонів може бути боротьба з кіберзлочинністю, але досить імовірний і інший мотив - посилення контролю над всякою активністю населення.

«Вони намагаються повісити табличку на кожного», - вважає експерт.

Китайські ЗМІ приділяють нововведенню мало уваги, але сотні китайських користувачів соцмереж висловили занепокоєння тим, що влада збирає все більше даних про них.

«Постійне спостереження за людьми посилюється, - написав користувач на платформі мікроблогів Sina Weibo. - Чого вони бояться?» Багато хто скаржиться на численні витоки персональних даних. За їхніми словами, їм телефонують незнайомі люди, які звідкись дізналися їхні прізвища та адреси.

«Раніше шахраї могли дізнатися твоє ім'я, а тепер зможуть дізнатися і як я виглядаю», - цей пост зібрав більше тисячі лайків. «Нове правило вводять без згоди публіки», - нарікає ще один користувач. Є й такі, хто філософськи зауважує, що це технологічний прогрес, і нічого тут не поробиш.

Китайська влада давно цензурує інтернет, видаляючи і блокуючи інформацію, яку, на її думку, громадянам знати і обговорювати не варто. Сучасний Китай називають «країною відеокамер». У 2017 році їх налічувалося 170 млн, а в 2020-му, як очікується, ця цифра зросте до 400 млн. Тоді ж має завершитися створення всеохоплюючої бази даних, що містить податкову та іншу інформацію про кожного мешканця країни.