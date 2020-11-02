Apple анонсувала третю з початку року презентацію

Презентація транслюватиметься з головного офісу в Каліфорнії у вівторок, 10 листопада

Компанія Apple заявила, що на наступному тижні проведе чергову презентацію новинок, яка стане вже третьою з початку 2020 року.

Про це йдеться на сайті корпорації.

Презентація транслюватиметься з головного офісу в Каліфорнії у вівторок, 10 листопада. Компанія анонсує презентацію словами «Ще дещо» (One More Thing).

Як зазначає видання The Verge, цю фразу Apple не раз використовувала для подання знакових розробок. В останній раз під таким слоганом в 2017 році представляли iPhone X.

Як припускає видання, презентація буде присвячена переведенню комп'ютерів Mac на власні кремнієві чіпи Apple. З 2005 року і до цих пір компанія використовувала в них процесори Intel, тоді як iPhone і iPad працювали на ARM-чіпах.

Також можуть бути представлені нові моделі MacBook Air.

Крім того, на презентації можуть бути показані накладні навушники AirPods Studio, мітка-трекер AirTags для пошуку втрачених речей, ігрова телеприставка Apple TV, окуляри доповненої реальності Apple Glass, бездротова зарядна станція AirPower.

Нагадаємо, що Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19.

Крім того, 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

Раніше відбулася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекали показ смартфонів iPhone 12.

Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.