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    Технології

    Apple анонсувала третю з початку року презентацію

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    Apple анонсувала третю з початку року презентацію - Apple анонсувала третю з початку року презентацію
    Apple анонсувала третю з початку року презентацію
    Фото: Reuters

    Презентація транслюватиметься з головного офісу в Каліфорнії у вівторок, 10 листопада

    Компанія Apple заявила, що на наступному тижні проведе чергову презентацію новинок, яка стане вже третьою з початку 2020 року.

    Про це йдеться на сайті корпорації.

    Презентація транслюватиметься з головного офісу в Каліфорнії у вівторок, 10 листопада. Компанія анонсує презентацію словами «Ще дещо» (One More Thing).

    Як зазначає видання The Verge, цю фразу Apple не раз використовувала для подання знакових розробок. В останній раз під таким слоганом в 2017 році представляли iPhone X.

    Як припускає видання, презентація буде присвячена переведенню комп'ютерів Mac на власні кремнієві чіпи Apple. З 2005 року і до цих пір компанія використовувала в них процесори Intel, тоді як iPhone і iPad працювали на ARM-чіпах.

    Також можуть бути представлені нові моделі MacBook Air.

    Крім того, на презентації можуть бути показані накладні навушники AirPods Studio, мітка-трекер AirTags для пошуку втрачених речей, ігрова телеприставка Apple TV, окуляри доповненої реальності Apple Glass, бездротова зарядна станція AirPower.

    Нагадаємо, що Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19.

    Крім того, 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

    Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

    Раніше відбулася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекали показ смартфонів iPhone 12.

    Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

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