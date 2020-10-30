Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19



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Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі

Таке рішення прийняли на тлі введення в країні загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу

У Франції американська компанія Apple тимчасово закриє 85% своїх фірмових магазинів електроніки. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, з п’ятниці 17 з 20 магазинів Apple у Франції будуть закритими.

Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі. Однак, для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.

Нагадаємо, що ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.