Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19
Таке рішення прийняли на тлі введення в країні загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу
У Франції американська компанія Apple тимчасово закриє 85% своїх фірмових магазинів електроніки. Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, з п’ятниці 17 з 20 магазинів Apple у Франції будуть закритими.
Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі. Однак, для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.
Нагадаємо, що ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.
Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.
Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.
Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.
Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.
Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.