  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19

    • Розсилка
    Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі - Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19
    Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі

    Таке рішення прийняли на тлі введення в країні загальнонаціонального карантину у зв’язку з другою хвилею коронавірусу

    У Франції американська компанія Apple тимчасово закриє 85% своїх фірмових магазинів електроніки. Про це повідомляє Reuters.

    Таким чином, з п’ятниці 17 з 20 магазинів Apple у Франції будуть закритими.

    Роботу в усіченому режимі продовжать лише три торгові точки американської компанії в Парижі. Однак, для відвідування магазину і придбання продукції компанії клієнти повинні будуть в обов’язковому порядку заздалегідь записатися.

    Нагадаємо, що ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

    Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

    Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

    Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

    Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

    Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.

    Франція Apple коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies