У Німеччині випробували незвичайне аеротаксі



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Цей екземпляр Tensor 600X був обладнаний бензиновим двигуном Rotax 915S, при цьому розробники припускають, що апарат також може бути оснащений електромотором

На тестах апарат досяг швидкості до 130 км / год і висоти польоту до 500 метрів.

У Німеччині літальний апарат Tensor 600X успішно завершив свій перший політ. На тестах апарат досяг швидкості до 130 км / год і висоти польоту до 500 метрів.

Розробники з Fraundorfer Aeronautics відзначають, що було проведено кілька злетів і посадок, а також тести на стабільність і керованість, відзначають.

«Перший випробувальний політ пройшов до нашого повного задоволення і показав не тільки правильність наших розрахунків, але і вражаючий потенціал технології. Наше бачення — літати в областях, в яких раніше це було неможливо. Після семи років розробки Tensor 600X ми довели, що наша технологія готова до практики», — сказав Крістоф Фраундорфер, засновник і генеральний директор Fraundorfer Aeronautics.

Успішним першим польотом компанія демонструє ефективність своєї запатентованої технології.

«Це дозволяє вам злетіти вертикально; він тихий, простий у використанні і дешевий в польоті; Він ефективний і призначений для альтернативних приводів і вже відповідає стандартам безпеки, які становлять основу для необхідних юридичних дозволів», — йдеться в повідомленні компанії.

Цей екземпляр Tensor 600X був обладнаний бензиновим двигуном Rotax 915S. При цьому розробники припускають, що апарат також може бути оснащений електромотором, що живиться від батареї або паливної комірки.

Tensor 600X працює за принципом автожиру. Це гвинтокрилий літальний апарат, який для створення підйомної сили використовує несучий гвинт, який вільно обертається в режимі авторотації. Крім того, крило створює додатковий підйом, тим самим підвищуючи продуктивність і стійкість. Цей апарат приблизно в два рази ефективніше аналогічного вертольота, має дальність польоту 600 км і максимальну крейсерську швидкість 200 км / год.

Концепція машини підготовлена для всіх форм мобільності. Tensor 600X призначений для різних типів приводів, таких як електричні та водневі. Використання в автономному режимі також можливо.