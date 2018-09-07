У роботі Instagram стався глобальний збій
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Неполадки в роботі Instagram зачепили східне узбережжя США і декілька країн Європи
У роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Про це в п'ятницю, 7 вересня.
Про це повідомляє портал Downdetector з посиланням на отримані скарги користувачів.
Зокрема, як випливає з карти скарг, неполадки в роботі Instagram зачепили східне узбережжя США і декілька країн Європи. При цьому найбільше скарг надійшло від користувачів з Лондона, Парижа і Стокгольма. Також збої частково фіксували в Україні, зокрема в Києві, Одесі і Харкові.
Як повідомляється, більше половини (56%) з отриманих на порталі скарг стосуються проблем з новинною стрічкою, 25% користувачів заявили про неполадки під час спроби авторизуватися в соцмережі, а ще 18% повідомили про проблеми із сайтом Instagram.
До слова, 30 серпня у роботі Gmail стався великий збій по всьому світі.
Нагадаємо, у соціальній мережі Facebook в середу, 29 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі.