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    Технології

    У роботі Instagram стався глобальний збій

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    У роботі Instagram стався глобальний збій

    Неполадки в роботі Instagram зачепили східне узбережжя США і декілька країн Європи

    У роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Про це в п'ятницю, 7 вересня.

    Про це повідомляє портал Downdetector з посиланням на отримані скарги користувачів.

    Зокрема, як випливає з карти скарг, неполадки в роботі Instagram зачепили східне узбережжя США і декілька країн Європи. При цьому найбільше скарг надійшло від користувачів з Лондона, Парижа і Стокгольма. Також збої частково фіксували в Україні, зокрема в Києві, Одесі і Харкові.

    Як повідомляється, більше половини (56%) з отриманих на порталі скарг стосуються проблем з новинною стрічкою, 25% користувачів заявили про неполадки під час спроби авторизуватися в соцмережі, а ще 18% повідомили про проблеми із сайтом Instagram.

    До  слова, 30 серпня у роботі Gmail стався великий збій по всьому світі.

    Нагадаємо, у соціальній мережі Facebook в середу, 29 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі.

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