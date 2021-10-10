У Tinder з'явиться власна валюта

Віртуальні гроші можна буде витратити на просування профілю або суперлайки

Незабаром сервіс знайомств Tinder почне тестувати внутрішню валюту, яку користувачі можуть отримувати за активність в додатку або купувати за реальні гроші. Про це повідомив портал Gizmodo.

Віртуальні гроші можна буде витратити на просування профілю або суперлайки.

Як повідомляє Match Group, яка володіє Tinder, валюта допоможе користувачам «вийти за рамки класичного методу пошуку партнера».

Вперше функцію запустять в Австралії в наступному місяці, пізніше її отримають і інші країни по всьому світу.

Назва внутрішньої валюти поки невідомо.

Нагадаємо, у Новій Зеландії молоді люди почали використовувати додаток Tinder, щоб знайти партнера для оформлення іпотеки. Вони не можуть дозволити собі отримати кредит на житло самостійно через високу вартість об'єктів.

До слова, колишній працівник додатку для онлайн-знайомств Tinder розкрив секрети успішного пошуку партнера. Якщо ви хочете дізнатися, хто свайпнув вас вправо, встановіть мінімальну відстань для пошуку потенційних партнерів. Тоді першими з'являться ті профілі, власникам яких ви сподобалися, але які знаходяться далі цієї дистанції.

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