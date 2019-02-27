  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    У Великій Британії нова хвиля інтернет-гри Momo

    • Розсилка
    Momo керують хакери, які шукають особисту інформацію, - поліція - У Великій Британії нова хвиля інтернет-гри Momo
    Momo керують хакери, які шукають особисту інформацію, - поліція

    Про небезпечну Momo game або Momo challenge стало відомо у всьому світі минулого літа

    Поліція і школи у Великій Британії видають попередження для батьків у соціальних мережах після того, як інтернет-гра Momo знову з'явилася у WhatsApp. Про це повідомляє з посиланням на CBS News.

    Про Momo game або Momo challenge стало відомо у всьому світі минулого літа, спочатку гра вважалася обманом, швидко ставши широко поширеним мемом. У серпні 2018 року правоохоронні органи розслідували вплив Momo на смерть 12-річної дитини в Аргентині, що стурбувало батьків у всьому світі через потенційну реальну небезпеку цієї гри.

    Коли діти беруть участь у грі, вони зв'язуються з незнайомцем, що приховує свою особистість під Momo, використовуючи моторошне зображення, і спілкуються в основному через додаток для обміну повідомленнями WhatsApp, що належить Facebook. Momo закликає учасників виконувати різні завдання, якщо вони хочуть уникнути «прокляття». Деякі із завдань включають в себе самоушкодження, підтвердження чого Momo просить у учасника у вигляді фотографії, щоб продовжити гру. Врешті, гра закінчується тим, що Momo каже учаснику покінчити з життям і записати це в соціальних мережах.

    Як і більшість мемів, Momo challenge, схоже, зник невдовзі після того, як став вірусним. Але цього тижня батьки по всій Великій Британії знаходять гру в WhatsApp, а також приховані серед анімаційних відеороликів для дітей в соціальних мережах.

    Читайте також

    «WhatsApp глибоко піклується про безпеку наших користувачів. Будь-який номер телефону легко заблокувати, і ми рекомендуємо користувачам повідомляти нам про проблемні повідомлення, щоб ми могли вжити заходів», - заявив представник WhatsApp.

    «Наша порада, як завжди, полягає в тому, щоб стежити за іграми, в які грають ваші діти, і дуже уважно ставитися до відео, які вони дивляться на YouTube. Переконайтеся, що пристрої, до яких вони мають доступ, є обмеження щодо вмісту, відповідного віку», - зазначила поліція Північної Ірландії.

    Правоохоронні органи також відзначили, що батьки повинні зосередитися на більш широкій картині. «Навіть базові дослідження... припускають, що Momo керують хакери, які шукають особисту інформацію», - додала поліція.

    Школи по всій Великій Британії також попереджають батьків про потенційну небезпеку вірусних відео.

    Нагадаємо, барабанщик відомої групи вчинив самогубство у прямому ефірі.

    Читайте також
    діти смерть Велика Британія самогубство Facebook поліція батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ